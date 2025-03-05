Как долго Украина может продержаться без американского оружия: ответ эксперта

Украина в ближайшее время может испытать нехватку вооружения, поставленного из США, особенно систем противовоздушной обороны.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа" и член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

По его словам, точный срок истощения запасов вооружения зависит от многих факторов, включая активность атак РФ и интенсивность воздушных ударов по критической инфраструктуре.

"Сказать, о каком именно количестве месяцев идет речь, фактически невозможно", — отметил Федиенко.

Он также подчеркнул, что Украина больше нуждается в системах ПВО, а также механизированных машинах, бронетранспортерах и боеприпасах для пушек.

В то же время парламентарий подчеркнул, что украинская система ПВО уже значительно усилена, но вражеские атаки продолжаются, и страна должна противодействовать дронам-камикадзе Шахед, крылатым и баллистическим ракетам.

Напомним, Дональд Трамп действительно остановил поставки оружия Украине. Включая те, которые уже были на складах в Польше или даже на границе.

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