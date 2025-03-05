Как долго Украина может продержаться без американского оружия: ответ эксперта

Украинская система ПВО уже значительно усилена.
Украина в ближайшее время может испытать нехватку вооружения, поставленного из США, особенно систем противовоздушной обороны.
Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа" и член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
По его словам, точный срок истощения запасов вооружения зависит от многих факторов, включая активность атак РФ и интенсивность воздушных ударов по критической инфраструктуре.
"Сказать, о каком именно количестве месяцев идет речь, фактически невозможно", — отметил Федиенко.
Он также подчеркнул, что Украина больше нуждается в системах ПВО, а также механизированных машинах, бронетранспортерах и боеприпасах для пушек.
В то же время парламентарий подчеркнул, что украинская система ПВО уже значительно усилена, но вражеские атаки продолжаются, и страна должна противодействовать дронам-камикадзе Шахед, крылатым и баллистическим ракетам.
Напомним, Дональд Трамп действительно остановил поставки оружия Украине. Включая те, которые уже были на складах в Польше или даже на границе.
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