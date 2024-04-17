Как F-16 повлияют на ход войны в Украине: Евлаш объяснил

Спикер Воздушных сил отметил, что все зависит не только от наличия самих истребителей, но и от типа блока и радара, а также установленного на самолет вооружения.

Украина ждет современные истребители F-16, в частности, потому что они существенно усилят противовоздушную оборону, ведь такие самолеты – составляющая общей системы ПВО.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал в интервью изданию "Фокус".

Евлаш отметил, что нельзя говорить, что самолеты не повлияют на ход боевых действий. В качестве примера он привел недавнюю иранскую атаку по Израилю, когда очень эффективно отработала ПВО союзников. Большую часть ракет им удалось уничтожить именно благодаря авиации.

Какая польза от F-16 для Украины

"Это (получение F-16 – ред.) значительно усилит наши способности на поле боя и не только позволит противостоять воздушным угрозам врага, но и облегчит работу наших пехотных подразделений и морской компоненты. Но, конечно, все зависит не только от F-16, но и от типа блока и радара, а также вооружения, поскольку самолет является носителем ракет", – пояснил спикер Воздушных сил.

Он также отметил, что, кроме F-16, в этом году ход войны могут изменить и системы ПВО. Сейчас Украине нужны системы малой, средней и большой дальности, поскольку каждый вид "отвечает за решение воздушных угроз и эффективное противостояние целям врага".

Также важным остается перестройка аэродромов для использования F-16, указал Евлаш.

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"Мы понимаем, что ни в одной стране мира не хватает систем ПВО, чтобы полностью прикрыть нашу территорию. Самолеты являются составляющей ПВО, которые могут применяться и дополнять наземные стационарные системы", — рассказал спикер ВС.

Он сообщил, что вопрос модернизации F-16 перед отправкой в Украину решается на "Рамштайне". Партнеры государства также заявили, что будут передавать самолеты-доноры.

"Это нормальная мировая практика, когда стране отправляют самолеты, из которых можно получить определенные детали, оптимизировать, заменить запчасти", – заметил Евлаш.

К слову, как заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, истребители F-16 являются самым действенным способом противодействия российским КАБам весом 500 кг.

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