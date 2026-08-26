Как Китай помог России превратить "Шахеды" в ракеты и что с этим делать

Как Китай улучшил «Шахеды» для РФ / © Associated Press

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В начале июля над Киевом начали звучать действительно жуткие звуки дронов. Во время массированного обстрела РФ начала использовать дешевые дроны-камикадзе, оснащенные турбореактивными двигателями вместо привычных пропеллеров. Реактивные дроны превратились в настоящие ракеты. И здесь россияне справились не без помощи Китая.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Как иранские дроны «Шахед» изменили войну — не без помощи Китая

Реактивные дроны могут разгоняться до 480 км/ч, поэтому представляют в разы большую опасность, чем обычные «Шахеды». Как отмечают украинские должностные лица, исследовавшие обломки, это очередное нововведение стало возможным исключительно благодаря Китаю, предприятия которого снабжают РФ двигателями.

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По мнению действующих и бывших американских чиновников и аналитиков, главный стратегический соперник Вашингтона уже долгое время выступает ключевым центром поставки компонентов для «Шахедов», в частности, деталей двигателей, сервоприводов и гироскопов.

Этот процесс является частью сложного глобального звена снабжения. Оно помогло Ирану создать и распространить дешевые дроны. В МИДе Китая на запрос о комментарии на эту тему решили не отвечать.

Ранее ведомство заявляло, что строго регулирует экспорт товаров «двойного назначения», которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях, а также отвергало односторонние санкции США за несанкционированную торговлю такими деталями.

От идеи к глобальному производству

«Шахед» — это обманчиво простой и разрушительный летательный треугольник из стекловолокна, микрочипов и взрывчатки стоимостью от 20 тысяч долларов. Если раньше технологические новинки в военной сфере создавались крупными государствами с собственными промышленными базами, то сегодня страна с идеей оружия может обратиться к поставщикам дешевых деталей за границей, прежде всего к Китаю.

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Для разработки «Шахедов» Иран использовал наработки США и Западной Германии. Однако для серийного выпуска Тегерану пришлось искать детали по всему миру, в частности, в западных странах и КНР.

Как масштабировалась угроза

«Шахеды» и их модификации продолжают сеять хаос. Каждый раз эти удары по Украине становятся более разрушительными. Эти дроны также вынуждают европейские страны поднимать в воздух перехватчики и тратить крайне дорогие ракеты на сбитие.

Свои версии подобных аппаратов уже представили Китай и Индия. Тегеран продал технологию Венесуэле, Сирии и Эфиопии, а африканский корпус России применял его в Мали. Армия США вдохновилась иранским опытом по созданию собственного недорогого беспилотника.

«Мы увидим их везде», — заметил военный аналитик и отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан.

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История «Шахедов» началась в изоляции Ирана после революции 1979 года и американских эмбарго. Одним из главных препятствий для инженеров был поиск двигателя, способного длительно выдерживать высокие скорости и температуры. Лучшим вариантом стал немецкий двигатель L 550 E от компании Limbach Flugmotoren.

В 2017 году Китай полностью выкупил немецкого производителя, облегчив Ирану импорт. Впоследствии Минфин США наложил санкции на китайский филиал Xiamen Limbach за поставку двигателей России.

Со временем Иран разработал собственный двигатель при поддержке компании Mado, связанной с Корпусом стражей исламской революции.

Украина впоследствии обвинила руководителя предприятия Абдоллу Мехраби в продаже России более 13 000 «Шахедов» за 324 миллиона долларов. К этому процессу был привлечен и китайский бизнесмен Ма Цзе, который организовывал встречи с поставщиками и использовал подставные компании для закупки алюминиевых отливок.

Роль Китая

Со временем западные компоненты постепенно исчезают из дронов, несмотря на появление в них более сложных систем навигации и атак. Полковник Александр Заруба, старший государственный исследователь в Украине, сообщил, что в современных «Шахедах» все чаще находят антенны, модемы и SIM-карты для коррекции полета по местным сетям и эти детали происходят из Китая.

На некоторых аппаратах замечали даже закрепленные противовоздушные ракеты, которые, впрочем, не функционируют и служат психологическим средством устрашения пилотов самолетов, пытающихся сбить беспилотник.

Россия называет эти дроны «Геранью» и запускает их вместе с баллистическими ракетами, чтобы истощить украинскую ПВО. Владимир Зеленский отдельно подчеркивал опасность новых реактивных «Шахедов». Если против старых моделей удавалось перехватывать более 90%, реактивные модификации опережают украинские дроны-перехватчики и требуют привлечения истребителей или дефицитных зенитных ракет.

По данным украинского правительства, турбореактивные двигатели для россиян производит компания Telefly Telecommunications Equipment из Шэньчжэня, основанная в 2010 году. После огласки информации компания убрала с англоязычного сайта информацию о микротурбореактивных двигателях, однако их до сих пор можно найти в китайскоязычной версии и других торговых онлайн-площадках.

Мир на пороге ядерной гонки

Напомним, рост опасений относительно надежности гарантий безопасности США на фоне давления КНР и КНДР вынуждает Южную Корею и Японию рассматривать создание собственного ядерного оружия.

Как отмечает The Washington Post, «Часы Судного дня» показывают 85 секунд до полуночи, а США и Россия впервые с 1972 года остались без действующего договора об ограничении стратегических вооружений после завершения срока действия New START.

В то же время старая система двустороннего контроля уже не отвечает потребностям многополярного мира из-за быстрого наращивания арсенала Китаем и ядерного оружия в КНДР.

Сторонники ядерного оптимизма считают, что собственный ядерный потенциал Сеула и Токио помог бы создать баланс сил против КНР и КНДР. Однако противники предупреждают, что расширение ядерного круга увеличивает риски случайной эскалации и роковых ошибок, особенно спустя критически короткое время для принятия решений — ракеты из Северной Кореи или Китая могут достичь Сеула или Токио менее чем за 15 минут.

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