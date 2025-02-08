Как Mirage 2000 изменят ход воздушных боев в Украине: эксперт ответил

Украина получила первые французские истребители Mirage 2000, которые усугубят ее обороноспособность в противостоянии с Россией.

Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап для 24 канала.

Эти самолеты способны выполнять широкий спектр задач, включая запуск ракет Storm Shadow по враждебным целям, уничтожение крылатых ракет, а также участие в штурмовых операциях.

По словам авиационного эксперта, Mirage 2000 может эффективно действовать на малых высотах и выполнять сложные задачи. Однако производство этих истребителей завершилось в конце 1990-х годов

"Французы что-то дорабатывают, перерабатывают, добавляют, приводят в порядок и в конце получают такой более или менее подходящий на что-то самолет, но он все равно не очень современный", — объяснил Криволап.

Основной целью использования Mirage 2000 в Украине станет доставка ракет Storm Shadow/SCALP к враждебным целям, а также участие в противовоздушных миссиях по уничтожению российских крылатых ракет и дронов. Кроме того, эти самолеты могут быть задействованы в штурмовых операциях при наличии оборудования.

Благодаря таким поставкам, Украина укрепляет свой воздушный флот и повышает обороноспособность в противостоянии с агрессором.

Напомним, Mirage 2000 может уничтожать российские самолеты в воздухе.

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