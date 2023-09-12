Как получить разрешение на оружие в Украине: кто имеет право, список документов

В период военного положения в Украине действует упрощенная процедура выдачи разрешения на оружие. Но речь идет исключительно об охотничьем огнестрельном оружии. В то же время, порядок получения разрешений на травматическое или холодное оружие не изменился.

Граждане Украины по состоянию на 2023 год могут законно владеть огнестрельным (охотничьим), травматическим, холодным и газовым оружием при условии получения соответствующего разрешения.

Как получить разрешение на оружие в Украине – читайте на ТСН.ua.

На какое оружие не нужно разрешение в Украине

Граждане Украины с 18 лет могут без специальных разрешений владеть:

пневматическим оружием калибром менее 4,5 мм и скоростью полета пули ниже 100 м/с, револьверами и пистолетами под патрон Флобера,

ножами бытового назначения,

газовыми баллончиками (кроме тех, которые используют правоохранители).

На какое оружие нужно разрешение

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При предварительном получении разрешения украинцы могут владеть огнестрельным (охотничьим), травматическим, холодным и газовым оружием.

С какого возраста можно получить разрешение на оружие:

с 18 лет – разрешение на приобретение холодного, охолощенного, пневматического оружия, разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов;

с 21 года – разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия;

с 21 года – разрешение на травматическое оружие (касается только определенной категории граждан в зависимости от занимаемой должности и исполнения служебных обязанностей);

с 25 лет – разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия.

Как получить разрешение на оружие в Украине

В марте 2022 года МВД Украины на период военного положения упростило процедуру выдачи разрешения на оружие, издав приказ №170. Речь идет о предоставлении разрешения на приобретение, хранение и ношение исключительно охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Порядок получения разрешений на травматическое или холодное оружие не изменился.

Заметим, что есть несколько видов охотничьего оружия:

длинноствольное нарезное (например полуавтоматическая винтовка AR-15 и автомат Калашникова АК74 и АК47);

длинноствольное гладкоствольное (ружье или дробовик);

длинноствольное комбинированное (ружье, которое объединяет себе два ствола: нарезной и гладкоствольный).

Охотничье ружье / Фото: pixabay.com

Список документов для разрешения на оружие

Для разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охолощенного оружия следует подать соответствующее заявление на имя руководителя органа полиции по месту жительства заявителя.

Заметим, что разрешение на приобретение и хранение травматического оружия (с резиновыми пулями) имеют право только определенные категории граждан (в силу занимаемых должностей и исполнения служебных обязанностей). Это – работники суда, правоохранительных органов и их близкие родственники, нардепы, дружинники, военнослужащие, государственные служащие. Во время военного положения (до окончания) разрешение этим категориям на травматическое оружие выдается без медицинской справки. Также не обязательно прохождение теоретической части и сдача экзамена на знание и владение оружием.

К заявлению для разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охолощенного оружия следует добавить список следующих документов:

заполненная карточка-заявление;

медицинская справка (кроме охолощенного оружия);

справка об изучении материальной части оружия, спецсредств, правил обращения с ними и их применении (кроме охолощенного оружия);

платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделением почтовой связи или кода проводимой операции о внесении средств на предоставление соответствующей платной услуги;

копии 1, 2 и 11 страниц паспорта гражданина Украины (владельцы ID-карт должны предоставить копию паспорта и выписки из Единого государственного демографического реестра по поводу регистрации места жительства);

документ, подтверждающий фактическое место жительства (договор аренды, свидетельство о праве собственности), если оно отличается от указанного в паспорте;

4 фотографии размером 3Х4 см.

Для получения разрешения на ношение и хранение оружия следует предоставить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца оружия (кроме охолощенного оружия).

Что нужно, чтобы получить разрешение на оружие: порядок действий

Следует обратиться к работникам разрешительной системы соответствующего органа полиции и заказать справку об отсутствии судимости. Записаться на курсы по изучению материальной части оружия и правил обращения с ним. По результатам сдачи экзамена выдается соответствующая справка. Получить в наркодиспансере сертификат о прохождении профилактического осмотра, а в психоневрологическом диспансере – справку о прохождении обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров. Пройти в больнице медосмотр и получить справку для получения разрешения (лицензии) на объект разрешительной системы. Для этого нужно предоставить два фото размером 3х4 см. В любой страховой компании заключить оговор обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев оружия. Купить сейф или металлический ящик и установить их в своем доме. Необходимо подать рапорт участкового, который проверил место хранения оружия (сейф) и подтвердил место жительства. Оплатить в банке услуги разрешительной системы по предоставлению разрешения на оружие и сохранить квитанцию. Со всеми собранными документами, копиями и двумя фото нужно прийти в разрешительную систему и подать заявление о предоставлении разрешения на приобретение оружия. После этого следует получить разрешение на приобретение оружия, купить его и в течение 10 дней явиться в разрешительную систему, чтобы это оружие зарегистрировать, получить разрешение на его ношение и хранение.

Чтобы получить разрешение на ношение и хранение оружия, нужно подать заявление, к которому прилагаются:

фотографии;

дубликат разрешения на покупку оружия с отметкой магазина о продаже оружия;

квитанция об оплате соответствующей услуги разрешительной системы;

копия договора страхования гражданской ответственности.

Как получить разрешение на оружие во время военного положения

Чтобы получить разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия и патронов к нему, нужно подать на имя руководителя органа полиции по месту жительства (нахождения) письменное заявление при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорта).

К заявлению нужно добавить копии страниц паспорта гражданина Украины (владельцы ID-карт должны предоставить копию паспорта и выписки из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства).

При наличии к заявлению следует добавить:

копию военного билета лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военного билета офицера запаса,

копию удостоверения пенсионера или ветерана военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции, НАБУ, Службы судебной охраны, государственной пожарной охраны, Госспецсвязи, службы гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности или Государственной уголовно-исполнительной службы,

или копию удостоверения члена общественного формирования по охране общественного порядка,

или копию разрешения на оружие.

Разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия оформляются и переоформляются после (если есть возможность) проведения правоохранителями проверок, продолжительность которых не должна превышать двух дней.

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