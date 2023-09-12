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Как получить разрешение на оружие в Украине: кто имеет право, список документов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Как получить разрешение на оружие в Украине: кто имеет право, список документов

Разрешение на оружие/Фото из открытых источников

В период военного положения в Украине действует упрощенная процедура выдачи разрешения на оружие. Но речь идет исключительно об охотничьем огнестрельном оружии. В то же время, порядок получения разрешений на травматическое или холодное оружие не изменился.

Граждане Украины по состоянию на 2023 год могут законно владеть огнестрельным (охотничьим), травматическим, холодным и газовым оружием при условии получения соответствующего разрешения.

Как получить разрешение на оружие в Украине – читайте на ТСН.ua.

На какое оружие не нужно разрешение в Украине

Граждане Украины с 18 лет могут без специальных разрешений владеть:

  • пневматическим оружием калибром менее 4,5 мм и скоростью полета пули ниже 100 м/с, револьверами и пистолетами под патрон Флобера,
  • ножами бытового назначения,
  • газовыми баллончиками (кроме тех, которые используют правоохранители).

На какое оружие нужно разрешение

При предварительном получении разрешения украинцы могут владеть огнестрельным (охотничьим), травматическим, холодным и газовым оружием.

С какого возраста можно получить разрешение на оружие:

  • с 18 лет – разрешение на приобретение холодного, охолощенного, пневматического оружия, разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов;
  • с 21 года – разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия;
  • с 21 года – разрешение на травматическое оружие (касается только определенной категории граждан в зависимости от занимаемой должности и исполнения служебных обязанностей);
  • с 25 лет – разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия.

Как получить разрешение на оружие в Украине

В марте 2022 года МВД Украины на период военного положения упростило процедуру выдачи разрешения на оружие, издав приказ №170. Речь идет о предоставлении разрешения на приобретение, хранение и ношение исключительно охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Порядок получения разрешений на травматическое или холодное оружие не изменился.

Заметим, что есть несколько видов охотничьего оружия:

  • длинноствольное нарезное (например полуавтоматическая винтовка AR-15 и автомат Калашникова АК74 и АК47);
  • длинноствольное гладкоствольное (ружье или дробовик);
  • длинноствольное комбинированное (ружье, которое объединяет себе два ствола: нарезной и гладкоствольный).
Охотничье ружье / © pixabay.com
Охотничье ружье / Фото: pixabay.com

Список документов для разрешения на оружие

Для разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охолощенного оружия следует подать соответствующее заявление на имя руководителя органа полиции по месту жительства заявителя.

Заметим, что разрешение на приобретение и хранение травматического оружия (с резиновыми пулями) имеют право только определенные категории граждан (в силу занимаемых должностей и исполнения служебных обязанностей). Это – работники суда, правоохранительных органов и их близкие родственники, нардепы, дружинники, военнослужащие, государственные служащие. Во время военного положения (до окончания) разрешение этим категориям на травматическое оружие выдается без медицинской справки. Также не обязательно прохождение теоретической части и сдача экзамена на знание и владение оружием.

К заявлению для разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охолощенного оружия следует добавить список следующих документов:

  • заполненная карточка-заявление;
  • медицинская справка (кроме охолощенного оружия);
  • справка об изучении материальной части оружия, спецсредств, правил обращения с ними и их применении (кроме охолощенного оружия);
  • платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделением почтовой связи или кода проводимой операции о внесении средств на предоставление соответствующей платной услуги;
  • копии 1, 2 и 11 страниц паспорта гражданина Украины (владельцы ID-карт должны предоставить копию паспорта и выписки из Единого государственного демографического реестра по поводу регистрации места жительства);
  • документ, подтверждающий фактическое место жительства (договор аренды, свидетельство о праве собственности), если оно отличается от указанного в паспорте;
  • 4 фотографии размером 3Х4 см.
  • Для получения разрешения на ношение и хранение оружия следует предоставить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца оружия (кроме охолощенного оружия).

Что нужно, чтобы получить разрешение на оружие: порядок действий

  1. Следует обратиться к работникам разрешительной системы соответствующего органа полиции и заказать справку об отсутствии судимости.
  2. Записаться на курсы по изучению материальной части оружия и правил обращения с ним. По результатам сдачи экзамена выдается соответствующая справка.
  3. Получить в наркодиспансере сертификат о прохождении профилактического осмотра, а в психоневрологическом диспансере – справку о прохождении обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров.
  4. Пройти в больнице медосмотр и получить справку для получения разрешения (лицензии) на объект разрешительной системы. Для этого нужно предоставить два фото размером 3х4 см.
  5. В любой страховой компании заключить оговор обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев оружия.
  6. Купить сейф или металлический ящик и установить их в своем доме. Необходимо подать рапорт участкового, который проверил место хранения оружия (сейф) и подтвердил место жительства.
  7. Оплатить в банке услуги разрешительной системы по предоставлению разрешения на оружие и сохранить квитанцию.
  8. Со всеми собранными документами, копиями и двумя фото нужно прийти в разрешительную систему и подать заявление о предоставлении разрешения на приобретение оружия.
  9. После этого следует получить разрешение на приобретение оружия, купить его и в течение 10 дней явиться в разрешительную систему, чтобы это оружие зарегистрировать, получить разрешение на его ношение и хранение.

Чтобы получить разрешение на ношение и хранение оружия, нужно подать заявление, к которому прилагаются:

  • фотографии;
  • дубликат разрешения на покупку оружия с отметкой магазина о продаже оружия;
  • квитанция об оплате соответствующей услуги разрешительной системы;
  • копия договора страхования гражданской ответственности.

Как получить разрешение на оружие во время военного положения

Чтобы получить разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия и патронов к нему, нужно подать на имя руководителя органа полиции по месту жительства (нахождения) письменное заявление при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорта).

К заявлению нужно добавить копии страниц паспорта гражданина Украины (владельцы ID-карт должны предоставить копию паспорта и выписки из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства).

При наличии к заявлению следует добавить:

  • копию военного билета лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военного билета офицера запаса,
  • копию удостоверения пенсионера или ветерана военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции, НАБУ, Службы судебной охраны, государственной пожарной охраны, Госспецсвязи, службы гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности или Государственной уголовно-исполнительной службы,
  • или копию удостоверения члена общественного формирования по охране общественного порядка,
  • или копию разрешения на оружие.

Разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия оформляются и переоформляются после (если есть возможность) проведения правоохранителями проверок, продолжительность которых не должна превышать двух дней.

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