Как получить разрешение на оружие в Украине: кто имеет право, список документов

В период военного положения в Украине действует упрощенная процедура выдачи разрешения на оружие. Но речь идет исключительно об охотничьем огнестрельном оружии. В то же время, порядок получения разрешений на травматическое или холодное оружие не изменился.
Граждане Украины по состоянию на 2023 год могут законно владеть огнестрельным (охотничьим), травматическим, холодным и газовым оружием при условии получения соответствующего разрешения.
Как получить разрешение на оружие в Украине – читайте на ТСН.ua.
На какое оружие не нужно разрешение в Украине
Граждане Украины с 18 лет могут без специальных разрешений владеть:
- пневматическим оружием калибром менее 4,5 мм и скоростью полета пули ниже 100 м/с, револьверами и пистолетами под патрон Флобера,
- ножами бытового назначения,
- газовыми баллончиками (кроме тех, которые используют правоохранители).
На какое оружие нужно разрешение
При предварительном получении разрешения украинцы могут владеть огнестрельным (охотничьим), травматическим, холодным и газовым оружием.
С какого возраста можно получить разрешение на оружие:
- с 18 лет – разрешение на приобретение холодного, охолощенного, пневматического оружия, разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов;
- с 21 года – разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия;
- с 21 года – разрешение на травматическое оружие (касается только определенной категории граждан в зависимости от занимаемой должности и исполнения служебных обязанностей);
- с 25 лет – разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия.
Как получить разрешение на оружие в Украине
В марте 2022 года МВД Украины на период военного положения упростило процедуру выдачи разрешения на оружие, издав приказ №170. Речь идет о предоставлении разрешения на приобретение, хранение и ношение исключительно охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Порядок получения разрешений на травматическое или холодное оружие не изменился.
Заметим, что есть несколько видов охотничьего оружия:
- длинноствольное нарезное (например полуавтоматическая винтовка AR-15 и автомат Калашникова АК74 и АК47);
- длинноствольное гладкоствольное (ружье или дробовик);
- длинноствольное комбинированное (ружье, которое объединяет себе два ствола: нарезной и гладкоствольный).
Список документов для разрешения на оружие
Для разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охолощенного оружия следует подать соответствующее заявление на имя руководителя органа полиции по месту жительства заявителя.
Заметим, что разрешение на приобретение и хранение травматического оружия (с резиновыми пулями) имеют право только определенные категории граждан (в силу занимаемых должностей и исполнения служебных обязанностей). Это – работники суда, правоохранительных органов и их близкие родственники, нардепы, дружинники, военнослужащие, государственные служащие. Во время военного положения (до окончания) разрешение этим категориям на травматическое оружие выдается без медицинской справки. Также не обязательно прохождение теоретической части и сдача экзамена на знание и владение оружием.
К заявлению для разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охолощенного оружия следует добавить список следующих документов:
- заполненная карточка-заявление;
- медицинская справка (кроме охолощенного оружия);
- справка об изучении материальной части оружия, спецсредств, правил обращения с ними и их применении (кроме охолощенного оружия);
- платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделением почтовой связи или кода проводимой операции о внесении средств на предоставление соответствующей платной услуги;
- копии 1, 2 и 11 страниц паспорта гражданина Украины (владельцы ID-карт должны предоставить копию паспорта и выписки из Единого государственного демографического реестра по поводу регистрации места жительства);
- документ, подтверждающий фактическое место жительства (договор аренды, свидетельство о праве собственности), если оно отличается от указанного в паспорте;
- 4 фотографии размером 3Х4 см.
- Для получения разрешения на ношение и хранение оружия следует предоставить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца оружия (кроме охолощенного оружия).
Что нужно, чтобы получить разрешение на оружие: порядок действий
- Следует обратиться к работникам разрешительной системы соответствующего органа полиции и заказать справку об отсутствии судимости.
- Записаться на курсы по изучению материальной части оружия и правил обращения с ним. По результатам сдачи экзамена выдается соответствующая справка.
- Получить в наркодиспансере сертификат о прохождении профилактического осмотра, а в психоневрологическом диспансере – справку о прохождении обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров.
- Пройти в больнице медосмотр и получить справку для получения разрешения (лицензии) на объект разрешительной системы. Для этого нужно предоставить два фото размером 3х4 см.
- В любой страховой компании заключить оговор обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев оружия.
- Купить сейф или металлический ящик и установить их в своем доме. Необходимо подать рапорт участкового, который проверил место хранения оружия (сейф) и подтвердил место жительства.
- Оплатить в банке услуги разрешительной системы по предоставлению разрешения на оружие и сохранить квитанцию.
- Со всеми собранными документами, копиями и двумя фото нужно прийти в разрешительную систему и подать заявление о предоставлении разрешения на приобретение оружия.
- После этого следует получить разрешение на приобретение оружия, купить его и в течение 10 дней явиться в разрешительную систему, чтобы это оружие зарегистрировать, получить разрешение на его ношение и хранение.
Чтобы получить разрешение на ношение и хранение оружия, нужно подать заявление, к которому прилагаются:
- фотографии;
- дубликат разрешения на покупку оружия с отметкой магазина о продаже оружия;
- квитанция об оплате соответствующей услуги разрешительной системы;
- копия договора страхования гражданской ответственности.
Как получить разрешение на оружие во время военного положения
Чтобы получить разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия и патронов к нему, нужно подать на имя руководителя органа полиции по месту жительства (нахождения) письменное заявление при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорта).
К заявлению нужно добавить копии страниц паспорта гражданина Украины (владельцы ID-карт должны предоставить копию паспорта и выписки из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства).
При наличии к заявлению следует добавить:
- копию военного билета лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военного билета офицера запаса,
- копию удостоверения пенсионера или ветерана военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции, НАБУ, Службы судебной охраны, государственной пожарной охраны, Госспецсвязи, службы гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности или Государственной уголовно-исполнительной службы,
- или копию удостоверения члена общественного формирования по охране общественного порядка,
- или копию разрешения на оружие.
Разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия оформляются и переоформляются после (если есть возможность) проведения правоохранителями проверок, продолжительность которых не должна превышать двух дней.
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