Как происходит взрыв тактического ядерного оружия: эксперт рассказал о признаках поражения и высоте "гриба"

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как происходит взрыв тактического ядерного оружия и что в этом случае можно увидеть и ощутить на безопасном расстоянии.

Подробности эксперт рассказал на собственном Youtube-канале.

"Хотя сегодня вероятность применения РФ ядерного оружия маловероятна, расскажу о факторах ядерного взрыва. На безопасном расстоянии вы узнаете об этом по грохоту и бликам. Это все, что вы увидите. Тактическое ядерное оружие сейсмической волны практически не делает. Только в зонах поражения. зоне сплошного разрушения, частичного разрушения — там будет ощущаться ударная и сейсмическая волны. Гриб не столь высок. Он может быть до и чуть более одного километра высотой. Все будет зависеть от вашей удаленности от эпицентра ядерного взрыва", — отметил Жданов.

Ранее эксперт сообщал о том, что вероятность применения ядерного оружия РФ очень низкая. Это уже второй случай, когда РФ и глава Кремля Владимир Путин лично молча проглотил то, что ВСУ освобождают оккупированные территории.

Напомним, 2 октября в Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины у стелы в поселке Торское Донецкой области.

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