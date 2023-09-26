Как ракеты ATACMS повлияют на боевые действия: военный эксперт ответил, где их будут применять

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что комплексы ATACMS не будут использовать для нанесения ударов по Крымскому мосту.

Об этом Коваленко сказал на брифинге в медиацентре "Украина-Одесса", передает "Униан".

Коваленко предположил, что оружие, вероятно, будет использоваться там, где сейчас работают другие виды вооружения, например, боевые бомбардировщики Су-24. Они имеют не совсем полноценный функционал использования, потому что это связано с привязкой их к аэродромам. В то же время комплексы ATACMS привязаны "лишь к дорогам", то есть в определенных ситуациях сухопутная пусковая более эффективна, чем авиационная.

"Если мы получим эти установки, то сможем наносить удары по Левобережной Херсонщине, временно оккупированной части Запорожской, Донецкой и Луганской областей. И, возможно, даже по Крыму", – рассказал Коваленко.

В то же время, он добавил, что Керченский мост может не стать обязательной целью установок ATACMS.

"Кассетной боевой частью наносить удары по мосту — сомнительное удовольствие. Там нужно, чтобы была осколочная фугасная составляющая, желательно даже бронебойного типа. То есть, чтобы можно было уничтожить железнодорожные участки так, чтобы ремонт занял несколько лет. А этих лет у российских окупантов просто не будет", – добавил он.

Коваленко также отметил, что не обязательно уничтожать мост полностью, главное его повредить так, чтобы он потерял свою функциональность.

Что касается освобождения Крыма, то, по словам Коваленко, Кремль не будет делать "жеста доброй воли" и не выйдет просто так из полуострова, который считал своим безопасным глубоким тылом. По мнению эксперта, убегать оттуда враг начнет только, когда ВСУ его очень сильно "поджимает".

Также Коваленко рассказал, какое влияние оказывают на фронтовые события кассетные боеприпасы, которые Украина получила от союзников. В частности журналисты спросили, почему после получения таких снарядов ежедневный показатель потерь живой силы врага не увеличился.

"Действительно, на первый взгляд, кассетные боеприпасы должны действовать по большому скоплению живой силы — наносить больше поражения. Но по поводу потерь, во-первых, кассетные боеприпасы — это не только гарантированное уничтожение врага, но еще и получение врагом ранения. А у нас не ведется статистика раненых кафиров, потому что это очень трудно делать, на самом деле", — утверждает Коваленко.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что ВСУ не будут наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

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