Как старые F-16 стали "рабочей лошадкой" ВСУ: подробности от генерала США

F-16 в Румынии / © Associated Press

Небольшой парк старых истребителей F-16 выполняет до 80% всех боевых вылетов воздушных сил Украины, став «живой лабораторией» для союзников. Один из украинских пилотов с позывным «АБ» рассказал американским экспертам о преимуществах самолетов, главных вызовах в небе и о том, что нужно для полного превосходства над врагом.

Об этом пишет генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид А. Дептул для Air and Space Forces.

По словам АБ, переход с советских МиГ-29 на F-16 кардинально изменил ситуацию. Украинские пилоты получили значительно лучшую ситуационную осведомленность, более мощные РЛС и более высокую точность ударов. Это позволило более эффективно перехватывать российские крылатые ракеты и дроны. Несмотря на то, что Украина получила старые модификации самолетов (Block 10 и Block 15), они доказали свою надежность и эффективность.

В то же время пилот отметил главную угрозу, с которой приходится сталкиваться каждый день, — усиление российских средств радиоэлектронной борьбы. Постоянные препятствия, спуфинг и глушение заставляют украинские экипажи искать новые пути противодействия, ведь доминирование в электромагнитном спектре становится решающим фактором в воздушных боях.

Из-за ограниченного доступа к американским инструкторам и отсутствия стандартных обучающих программ украинские пилоты и техники разработали собственные уникальные тактики и процедуры. Они активно применяют принцип гибкого боевого применения, постоянно перемещаясь между рассредоточенными аэродромами и действуя с минимальной инфраструктурой.

Эта тактика доказала свою эффективность: несмотря на почти четыре года боев, ни одна из украинских авиабаз не была полностью выведена из строя.

В конце разговора пилот «АБ» поблагодарил американского народа за поддержку, но подчеркнул, что война далека от завершения. На вопрос, который мог бы существенно повысить эффективность Воздушных сил, он ответил прямо: «F-16 Block 70 и более ракет. Есть много целей, которые нужно сбить».

Уникальный опыт Украины бесценен для Запада. Однако любая задержка в поставке современных самолетов, систем РЭБ и боеприпасов дает России время на адаптацию, что создает угрозу не только Киеву, но и безопасности всего Альянса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для обеспечения безопасности государству нужно больше самолетов, и оно нуждается в «реальной» помощи от партнеров.