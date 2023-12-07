Как THAAD и F-18 помогут Украине победить Россию: новый список необходимого вооружения

Новый запрос Киева на вооружение США содержит несколько пунктов, которых до сих пор не было, в частности, истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache.

Украина запросила у США новое вооружение, среди которого есть некоторые достаточно дорогостоящие позиции. Список, опубликованный журналистами Reuters, содержит, в частности, самолеты, дроны и новейшую систему ПВО THAAD.

О том, как поможет Украине противостоять РФ эта военная техника, пишет Newsweek.

"Украина запросила большую военную поддержку США, поскольку начинается тяжелая зима, а также растут призывы правого крыла Республиканской партии сократить помощь", — говорится в материале.

Агентство привело список, представленный чиновниками Минобороны Украины "для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" во время закрытого совещания с чиновниками и руководителями ОПК. Отметим, что в список содержит виды оружия, которое у Украины уже есть, или будет в ближайшее время, а именно танки Abrams, 155-мм артиллерия, ракеты ATACMS, истребители F-16 и беспилотники.

Журналисты издания обратились к представителю Пентагона с вопросом о возможности предоставления новой техники, но не получили конкретного ответа.

"Мы постоянно общаемся с представителями Украины по поводу ее потребностей в сфере безопасности. Однако сейчас мы не обсуждаем запросы относительно систем. Наша поддержка сосредоточена на технике, актуальной для текущего боя", — сказали в Пентагоне.

вертолет Black Hawk / Фото: Associated Press

Новый список оружия

В список вошли следующие новые позиции:

транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules,

ударные вертолеты Apache,

вертолеты Black Hawk.

"Украина настаивает на дополнительной помощи, чтобы закрыть небо зимой от атак российских баллистических ракет и беспилотников, Киев также запросил F-18, три типа беспилотников, включая MQ-9B Sky Guardian и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)", — сообщает Reuters.

Вертолет Apache / Фото: Експрес газета

Издание отмечает, что страны НАТО постепенно расширяют противовоздушную оборону Украины, пополняя довоенный арсенал оружием советских времен.

"Киев имеет на вооружении значительное количество американских Patriot PAC-3 и франко-итальянских систем Eurosam SAMP/T для дальней защиты; американский MIM-23 HAWK, американско-норвежский NASAMS и немецкий IRIS-T SLM для угроз средней дальности; а также немецкие системы Gepard и американские Avenger", — говорится в источнике.

ППО THAAD Фото: Википедия

Противоракетный комплекс THAAD

Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD должен расширить зону охвата противовоздушной обороны Украины. Его эффективная дальность составляет около 201 км, что превышает дальность ракет Patriot PAC-3, уже имеющихся в арсенале Украины.

Мобильная система THAAD способна противостоять баллистическим ракетам малой, средней и средней дальности.

Украина может получить от Запада бомбардировщики F-18 / Фото: Википедия

Истребители F-18

По информации Newsweek, Украина уже обсуждала возможность предоставления истребителей F-18, в частности, с Финляндией и Австралией. В настоящее время остановились на истребителях F-16. Эти самолеты помогут укрепить противовоздушную оборону, а также получить преимущество над численно превосходящими ВВС России.

"На фронте украинские войска неоднократно жаловались на отсутствие воздушного прикрытия, которое является ключевым в доктрине НАТО, и которую Киев годами пытался реализовать. Нехватка военно-воздушных сил сказывается на событиях", — пишет Newsweek.

Истребители F-16 / Фото: Getty Images

И F-16, и F-18 улучшили бы ситуацию для Украины и модернизировали воздушные силы, которые все еще полагаются на самолеты советских времен.

"F-18 был разработан для морского использования и имеет высокую маневренность на низких скоростях. У него выше скорость, чем F-16, но он считается более прочным, особенно в условиях соленого воздуха во время морских операций", — говорят специалисты .

F-18 также может работать с более коротких, менее сложных взлетно-посадочных полос. Это делает его пригодным для старых баз военно-воздушных сил Украины.

Напомним, военный эксперт Петр Черник ранее пересчитывал типы вооружения, что сможет переломить течение российско-украинской войны. Он также говорил об авиации, в частности истребителях F-16, дальнобойных ракетах, тяжелых бомбах, РЭБ и т.д.

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