Как уничтожить ракетоносцы дальней авиации РФ: эксперт объяснил возможности

Российский бомбардировщик Ту-95МС

Реклама

Проведенная в июне 2025 года украинскими спецслужбами операция «Паутина» пока была единственным успешным ударом по самолетам стратегической авиации РФ, которые наносят ракетные удары по Украине.

Однако военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд», эксперт по вооружениям Иван Киричевский считает, что существуют возможности атаковать российские ракетоносцы не только на аэродромах, но и в воздухе.

В частности, он вспомнил, что в 2018 году речь шла о возможном восстановлении в арсенале ВСУ гигантских ЗРК С-200 как инструмента для противодействия российской дальней авиации.

Реклама

«В течение 2023-2024 года это было реализовано, независимо от того, где мы взяли те же С-200. В теории, среди стран НАТО такие ЗРК имели две страны — Болгария и Польша, и как раз у последней С-200 куда-то „испарились“ в 2023 году», — отметил эксперт.

Кроме того, Иван Киричевский напомнил о сверхмощных зенитных ракетах CIM-10 Bomarc, которые в 1959-1972 годах были на вооружении армий США и Канады и в одной из версий имели дальность до 800 километров.

По его словам, эти дальнобойные зенитные ракеты были предназначены именно для перехвата советских бомбардировщиков Ту-95 на особо большом расстоянии.

«Технологии образца 1950-1960-хх годов не позволяли точно попасть в воздушную цель на дистанции в несколько сотен километров, то каждая такая зенитная ракета снаряжалась ядерной боеголовкой на 7-10 килотонн», — отметил эксперт.

Реклама

Однако, как пояснил Киричевский, эпоха свободно падающих атомных бомб закончилась и Советский Союз перешел на межконтинентальные ядерные ракеты, которым для удара по США бомбардировщик не нужен, поэтому американцы отказались от этого оружия.

«Вполне вероятно, что наша военная машина находится в поиске асимметричного решения, которое принесет новые потери российским ракетоносителям», — предположил он.

Напомним, российская террористическая армия во время последнего воздушного удара по Украине применила ракеты, изготовленные уже в этом году. Использование ракет «с конвейера» может свидетельствовать об истощении запасов этого вооружения у государства-агрессора.