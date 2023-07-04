Как уснуть в невыносимую жару: полезные лайфхаки

Наверное, этим летом особенно плохо спится ночью из-за жары и удушья. Хочется засунуть голову в холодильник. Но это не обязательно делать. Потому что есть много полезных лайфхаков, которые помогут уснуть, о них – в материале ТСН.ua.
- Закройте окна. Да, все правильно – не открывайте, а закрывайте окна. Именно закрытые окна и шторы помогут сохранить свежий воздух и комфортную температуру в комнате.
- Положите постель в холодильник, лучше в морозильную камеру на несколько минут перед тем как ложиться.
- Возьмите грелку, заполните ее прохладной водой, заморозите ее, а затем положите в постель.
- Используйте хлопчатобумажную и льняную ткань, пользуйтесь хлопковыми пижамами и хлопковой постелью. Этот материал больше всего "дышит".
- Попытайтесь спать на полу – там гораздо прохладнее.
- Спите в мокрых носках или даже во влажной футболке.
- Занимайтесь спортом с утра, а не вечером, чтобы перед сном тело лишний раз не нагревалось.
- Чтобы снизить температуру тела, принимайте вечером теплый душ. Если мыться в холодной воде, тело отреагирует на внезапные изменения температуры, выделяя тепло.
- Если есть вентилятор, поместите емкость со льдом перед вентилятором, чтобы в комнате охладить воздух.
- Перед сном выключите все электрические приборы в спальне – от розеток идет тепло.
- Пейте много воды в течение дня, но не употребляйте ее на ночь. Чтобы сон не прерывался походами в туалет.
- Перед тем, как ложиться в постель, смочите запястье и ноги холодной водой.
- Откажитесь от алкоголя и белковой еды перед сном. Алкоголь на ночь приводит к обезвоживанию организма, белковые продукты ускоряют метаболизм, что может способствовать повышению температуры тела.
- Спать с кем-то рядом летом это не так удобно, как зимой. Одинокий сон жаркой ночи – гораздо более надежный способ выспаться.
- На ужин, как минимум за три часа до сна, можно есть острую пищу – она усиливает потливость, и это охлаждает тело.
- Сделайте себе холодный компресс и положите его на лоб, чтобы побыстрее заснуть.
Читайте також: