Как защитить украинские города от "Шахедов": авиаэксперт говорит, что есть дешевый и эффективный способ

Шахед / © ТСН

Украина применяет современные перехватчики для уничтожения российских беспилотников Шахед. И уже есть 6-8 разработок таких дронов-перехватчиков.

Об этом сообщил эксперт по авиации Константин Криволап в эфире Киев24.

По его словам, это самый экономный вариант защиты, ведь стоимость сбития дрона с помощью ракет слишком высока и истощает ресурсы страны.

«Шахед» стоит от 150 до 200 тысяч долларов. Однако сейчас в России сменили производство: часть комплектующих поставляет Китай, что значительно снизило стоимость самих дронов до 50-80 тысяч долларов. Соответственно сбивать их дорогими ракетами экономически невыгодно.

Украинские дроны-перехватчики, по словам Криволапа, стоят всего 15-20 долларов и запускаются с земли.

Использование таких дешевых и технологических решений позволяет Украине эффективно противостоять воздушной угрозе, сохраняя бюджет и ресурсы для других направлений обороны.

Напомним, по словам Павла Нарожного , Украина требует гораздо большее вооружение, чем может получить или выработать собственными силами.

В настоящее время в украинской армии находятся около миллиона человек, на чью зарплату из бюджета ежегодно направляется примерно 500–600 миллиардов гривен. Однако на обеспечение армии оружием средств ощутимо не хватает.

Нарожный акцентировал, что фронт остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. Украина обращается к союзникам с запросом на 3,5–4 миллиона снарядов, но фактически получает около 2 миллионов в год. Это вдвое меньше потребностей.

Кроме снарядов, на фронте критически не хватает FPV-дронов — как короткого, так и большого радиуса действия, особенно Украина проигрывает России по количеству оптоволоконных дронов.