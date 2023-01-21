Какие преимущества истребителей F-16 для Украины: объяснение от Воздушных сил

В частности, хорошими целями для F-16 были бы вражеские крылатые ракеты.

Если Украина получит американские истребители F-16, они помогут защитить часть неба от российских ракет, однако вряд ли смогут сбивать летящие по баллистической траектории ракеты.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телеканала "Киев".

Он подтвердил, что истребители F-16 могут закрыть часть воздушного пространства Украины. Игнат отметил, что крылатые ракеты "могли бы быть хорошими целями для таких самолетов".

"Это так и есть во всех странах мира, что большинство страны перекрывается именно авиационными подразделениями. Есть самолеты, стоящие на боевом дежурстве, и если появляется угроза, они поднимаются в небо и вылетают перехватывать ракеты", — рассказал представитель Воздушных сил.

Он пояснил, что средства противовоздушной обороны защищают более локальные объекты – военные аэродромы, критическую инфраструктуру, правительственные здания.

"Поэтому самолеты там – большая часть ПВО, чем зенитные комплексы", – добавил Игнат.

Напомним, накануне глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что правительство страны рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.

После этого посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заверил, что решение Нидерландов о F-16 для Украины получит широкую поддержку в Соединенных Штатах.

Заметим, что истребители F-16 могли существенно переломить ход войны и намного улучшить ситуацию на фронте для Украины. Об этом ранее заявлял военный эксперт Петр Чернык.

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