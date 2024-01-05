Какие ракеты Россия могла получить от КНДР и может получить от Ирана – анализ Defense Express

В частности, Тегеран может передать Москве баллистические ракеты с дальностью полета 300 и 700 км.

Россия продвигается по вопросу получения баллистических ракет от Ирана, а также уже могла получить первую партию этого вооружения от Северной Кореи, сообщило издание The Wall Street Journal. Эксперты оценили, какие именно ракеты могла и может получить РФ от этих двух стран.

Об этом говорится в материале Defense Express.

В статье WSJ отмечено, что в США озабочены активным продвижением переговоров России и Ирана в вопросе закупки баллистических ракет малой дальности. По оценкам американцев, "РФ намерена закупить у Ирана ракетные комплексы".

Также читайте США созывают Совбез ООН из-за использования Россией ракет КНДР

Поставки иранских ракет могут произойти уже этой весной. В то же время "официальные лица в США не верят, что соглашение было завершено". Но это никак не исключает того, что соглашение может быть подписано в ближайшее время.

Какие ракеты Иран может передать России

По поводу того, какие же ракеты может получить РФ от Ирана, речь идет, вероятно, о баллистических ракетах Fateh-110 с дальностью полета 300 км, а также Zolfaghar с дальностью 700 км. Обе модели имеют повышенную точность, а в некоторых вариациях заявлялось о возможности оператором "вести" ракету во время полета, правда на относительно небольших дистанциях.

Иранская баллистическая ракета Fateh-110 / Фото: Википедия

Какие ракеты Россия могла получить от Северной Кореи

В то же время, КНДР, по данным WSJ, за последние несколько недель передала России среди прочего несколько десятков баллистических ракет без уточнения конкретных типов вооружения, которые якобы уже получила Москва. Информация о такой вероятности появилась еще осенью 2023 года. Тогда сообщалось, что вместе с артиллерийскими боеприпасами, минами и неуправляемыми реактивными снарядами, Россия могла получить от Северной Кореи и баллистические ракеты малой дальности.

Читайте главные новости дня:

Эксперты Defense Express назвали, какие ракетные комплексы с какой дальностью ракет есть у КНДР, и какие могла получить Россия:

РСЗО KN-25 с дальностью до 380 км (ракеты достигают 97 км в высоту), что фактически превращает ее в тактический ракетный комплекс;

копия "Точки-У" под названием KN-02 Toksa (совместимость ракет неизвестна);

твердотопливная ракета KN-23 (похожа на "Искандер") с дальностью до 690 км;

Hwasong-5 с дальностью полета 300 км и боевой частью 985 кг (копия Р-17 "Скад" с минимальными изменениями);

Hwasong-6 с дальностью полета 500 км и боевой частью до 770 кг;

KN-18 с дальностью 450 км (также северокорейская версия "Скада");

KN-24 с дальностью 410 км, что визуально похожа на ATACMS.

Напомним, 4 января глава Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в своих атаках по Украине Россия начала использовать ракеты из Северной Кореи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Россия бьет баллистикой от КНДР, а в Украине уже заканчиваются ракеты для защиты. Игнат комментирует

Читайте также: