Какие страны помогают России вести войну против Украины – в ГУР предоставили перечень государств

На днях в Иране заявили, что изготовили гиперзвуковую ракету. Насколько велика вероятность, что она окажется на вооружении в России и вообще, насколько велика сейчас военная помощь из Ирана для РФ, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны.

О том, какие страны помогают России вести войну против Украины, в частности участие Ирана, шла речь во время беседы представителя прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова и корреспондента "УП".

"Военное сотрудничество Ирана и России продолжается. Мы это видим по партиям беспилотников, поставляющих в Российскую Федерацию. Существует ли угроза поставки баллистических ракет? Это то, что хотел бы получить российский режим. Но пока фактов такой передачи нами не зафиксировано. И Украина, и коалиция наших партнеров делает все возможное, чтобы этого не произошло", – отметил Юсов.

Он также перечислил страны, которые помогают России вести войну против Украины: Иран, Белоруссия, Северная Корея.

"Там (в Беларуси – ред.), в принципе, открыты все возможности и для ремонта техники, и для ее восстановления, и для ее расконсервации. Есть информация о Северной Корее. В принципе, перечень стран не так уж велик. Далее начинаются истории о "сером" сотрудничестве, о так называемых фирмах-прокладках, о товарах двойного назначения.Но с этим уже сложнее бороться, потому что к таким вещам иногда даже претензии трудно выдвинуть.Ну и контрабанда военного вооружения, конечно.Рашисты — это страна номер один по поиску и попыткам реализации контрабандных каналов вооружений на свою территорию», – добавил Юсов.

О состоянии вооружения русской армии Юсов выразил мнение, что все, что они модернизировали и показывали миру, уже было использовано или уничтожено. В то же время, он отметил, что РФ – большая страна с огромными запасами старого советского вооружения, с определенными возможностями нового производства.

"Да, у них есть серьезная нехватка современной оптики, электроники, но в то же время у них есть возможности для производства. То есть они все еще представляют опасность", – добавил Юсов.

Также украинский военный эксперт предоставил полный перечень оружия, которое Иран передал России для войны против Украины.

Напомним, в мае 2023 года в Украине утверждено решение СНБО о применении санкций против Ирана на 50 лет.

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