Какие задачи будут выполнять первые F-16 и объявят ли официально об их передаче Украине – Игнат объяснил

В Воздушных силах рассказали, какие задачи будут выполнять первые F-16, которые получит Украина.

Американские истребители F-16 могут прибыть в Украину в конце весны – в начале лета. Однако все обещанные самолеты поступят не сразу. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какую модернизацию F-16 получат ВСУ и как украинцы узнают об их передаче.

Об этом он сказал в комментарии "24 Каналу".

Он отметил, что, прежде всего, F-16 должны помочь в защите украинцев от ракетных и дроновых атак. Также важнейшей задачей будет борьба с российской авиацией.

"Я даже когда-то сказал, что когда мы получим F-16, то выиграем эту войну. Сначала выиграем битву в воздухе, а потом Силы обороны смогут освободить территории. Но понятно, что это не будет сиюминутно, мол, придет эскадрилья F-16 – и победа. Нет", – отметил Игнат.

По словам Юрия Игната, Украина получит подержанные F-16 не последней модернизации.

Модернизация истребителей делится на блоки – от 10 до 72. Блок 72 – это крайняя версия самолета F-16, способная превосходить вражеские суда.

"В дальнейшем есть возможность их модернизации: лучшая авионика, лучшая бортовая РЛС, лучшие ракеты", — рассказал спикер РС.

Сейчас Украина вступает в клуб из 21 страны, имеющих и эксплуатирующих F-16. После этого Воздушные силы ВСУ смогут рассчитывать на дальнейшую модернизацию и возможно получение новых самолетов линейки F-16.

А интеграция Украины в НАТО дает надежду, что наши пилоты в будущем также будут летать на F-35, как это делают другие страны.

Юрий Игнат также рассказал, узнают ли украинцы о передаче ВСУ F-16.

"Официального перерезания ленты не будет, как это было в Советском Союзе", — подчеркнул представитель ВВС.

Игнат напомнил, что ЗРК Patriot наша страна получала в рамках коммуникации, которая не была понята ни украинцам, ни врагу.

"Пусть так будет и дальше. Узнаем, что F-16 в Украине тогда – когда будет сбит российский самолет. Иногда определенные вещи не объявляются публично, чтобы враг не делал выводов", – подытожил Юрий Игнат.

Напомним, Игнат сделал заявление о F-16 – этого не делала ни одна страна.

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