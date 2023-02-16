Какое оружие нужно Украине прямо сейчас: эксперт назвал приоритеты

Сегодня Украине нужна прежде всего артиллерия и другие наземные средства поражения, вторыми и третьими по приоритетности являются средства ПВО и боевые бронемашины.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телеканала "Freedom".

"Если говорить по приоритетности, по наращиванию, – номер один: артиллерия и другие наземные средства поражения включая системы залпового огня. Второе – противовоздушная оборона. Третье – боевые бронированные машины, сюда включаются и танки, и БТРы, и БМП и другие широчайшего спектра действия, включая транспортно-эвакуационные и ремонтные машины", – рассказал Грабский.

Он также отметил важность обучения украинских военных использованию западного вооружения и техники.

"Дальше очень важно обучение нашего персонала. Речь идет как о наземном персонале, так и об обучении нашего авиационного персонала. Мы можем говорить с вами бесконечно о поставках западной авиационной техники, но если мы не будем готовы принять эту технику, то грош цена будет этой переданной технике, потому что ее нельзя будет ни отремонтировать, ни провести регламентные работы, ни технически обслужить. Поэтому развитие и расширение наших возможностей на этом направлении тоже критически важно", — пояснил военный эксперт.

Далее по приоритетности украинской армии необходима авиация.

"Получение этой техники является безусловным фактором исходя из того, что мы получаем тяжелую бронированную технику. Ведь тяжелая бронированная техника в наступательных операциях должна быть прикрыта с воздуха. Ее невозможно прикрыть исключительно силами и средствами ПВО, нужно иметь соответствующую авиацию, которая способна решать такие задача", – рассказал Грабский.

Украине также критически необходимы ракеты дальнего радиуса действия. В частности, для них тоже нужна авиация.

"После получения авиационной техники критически важны для нас ракеты дальнего радиуса действия, которые могут поражать противника на большую глубину. И здесь надо понимать то ограничение, на которое мы пошли: любые наземные системы, которые будут запускать ракеты с дальностью до 300 километров, чтобы гарантированно поражать цели в нашем Крыму, могут рассматриваться как баллистические ракеты и служить дополнительным фактором истерики Кремля с точки зрения возможного применения ядерного вооружения. Поэтому рассматривается вопрос о передаче Украине ракет воздушного базирования, которые могут работать в режиме "воздух-поверхность". И снова таки для этих ракет нужна авиационная техника", – объяснил эксперт.

Напомним, ранее еще один военный эксперт Роман Свитан заявил, что ВСУ сейчас прежде всего, нужны артиллерия и боеприпасы, ведь оккупанты 80-90% потерь несут именно в результате артиллерийского огня. Далее по приоритетности необходимы бронетехника и авиация, в том числе какой-то многофункциональный истребитель.

По итогам недавнего заседания в формате "Рамштайн" партнеры согласовали выделение Украине большего количества ПВО, танков, артиллерии, снарядов, а также обучение военных.

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