Какое оружие реально изменит ситуацию на фронте: эксперт ответил
Эксперт назвал ключевые виды вооружения, которые могут переломить ход российско-украинской войны.
На фоне необходимости усиления военной состоятельности Украины возникает критический дисбаланс: Европа передает вооружение, «которое может предоставить по мере своих сил, но не способно реально изменить ситуацию на фронте».
Об этом рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.
По словам эксперта, ВСУ в первую очередь нуждаются в двух видах ракет большой дальности, которые позволят эффективно противостоять России:
Storm Shadow (в мире выпущено всего три тысячи единиц).
ATACMS.
Храпчинский подчеркнул, что украинская армия должна получить возможность ежедневно избивать по 300-километровой зоне вдоль границ Украины, и именно для этого нужна помощь западных партнеров.
Эксперт подчеркнул, что партнерам следует сосредоточиться на том, что они умеют лучше всего предоставлять качественную технику и делать ее роботизированной.
На фоне недостаточного снабжения Украина ищет возможности развивать собственный ОПК, поскольку украинский опыт и знания могут помочь стране возглавить европейский рынок оборонно-промышленного комплекса.
«У нас есть безумный опыт… мы ищем качественное решение, позволяющее нам побеждать врага. Но нам нужно добавить возможность масштабирования, улучшения некоторых технических вещей», — объяснил Храпчинский.
Напомним, по данным специалиста по радиотехнологиям Сергея «Флеша» Бескрестнова, приближение линии фронта на 10–12 км приводит к полному уничтожению гражданской инфраструктуры. Противник целенаправленно бьет по объектам, поэтому населенные пункты остаются без электричества и мобильной связи, а операторы вынуждены снимать оборудование.
Инфраструктуру разрушают КАБы и FPV-дроны, а попытки ее восстановления чрезвычайно опасны из-за постоянного присутствия разведывательных дронов.