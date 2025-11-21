ТСН в социальных сетях

Какое оружие реально изменит ситуацию на фронте: эксперт ответил

Эксперт назвал ключевые виды вооружения, которые могут переломить ход российско-украинской войны.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ВСУ на фронте

ВСУ на фронте / © Associated Press

На фоне необходимости усиления военной состоятельности Украины возникает критический дисбаланс: Европа передает вооружение, «которое может предоставить по мере своих сил, но не способно реально изменить ситуацию на фронте».

Об этом рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

По словам эксперта, ВСУ в первую очередь нуждаются в двух видах ракет большой дальности, которые позволят эффективно противостоять России:

  • Storm Shadow (в мире выпущено всего три тысячи единиц).

  • ATACMS.

Храпчинский подчеркнул, что украинская армия должна получить возможность ежедневно избивать по 300-километровой зоне вдоль границ Украины, и именно для этого нужна помощь западных партнеров.

Эксперт подчеркнул, что партнерам следует сосредоточиться на том, что они умеют лучше всего предоставлять качественную технику и делать ее роботизированной.

На фоне недостаточного снабжения Украина ищет возможности развивать собственный ОПК, поскольку украинский опыт и знания могут помочь стране возглавить европейский рынок оборонно-промышленного комплекса.

«У нас есть безумный опыт… мы ищем качественное решение, позволяющее нам побеждать врага. Но нам нужно добавить возможность масштабирования, улучшения некоторых технических вещей», — объяснил Храпчинский.

Напомним, по данным специалиста по радиотехнологиям Сергея «Флеша» Бескрестнова, приближение линии фронта на 10–12 км приводит к полному уничтожению гражданской инфраструктуры. Противник целенаправленно бьет по объектам, поэтому населенные пункты остаются без электричества и мобильной связи, а операторы вынуждены снимать оборудование.

Инфраструктуру разрушают КАБы и FPV-дроны, а попытки ее восстановления чрезвычайно опасны из-за постоянного присутствия разведывательных дронов.

