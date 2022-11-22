Какое оружие Турция поставляет Украине: военные аналитики перечислили БПЛА, бронетранспортеры и ракеты

Несмотря на то, что Турция остается самой дружественной страной НАТО по отношению к Москве, она единственная поставляла вооружение Украине без четкого условия не использовать его против целей, расположенных на территории России.

Кроме переговоров по "зерновому соглашению", Турция, которая является страной-членом НАТО, вооружает Украину.

Об этом сообщают военные аналитики Oryx.

Речь идет о поставках следующего оружия:

около 35 БПЛА Bayraktar TB2,

24 разведывательных БПЛА Mini-Bayraktar,

управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230,

средства радиоэлектронной борьбы,

200 бронетранспортеров Kirpi MRAP,

минометы и боеприпасы.

Как сообщает источник, значительная часть вооружения была "передана в дар", а остальная "продана с большими скидками".

БПЛА от Baykar

По информации специалистов, Украина получила около 15 Bayraktar TB2 от турецкой компании Baykar бесплатно, а еще 15 по цене, покрывающей только производственные расходы Baykar.

БПЛА Mini-Bayraktar, в отличие от большинства других (малых) разведывательных БПЛА, доставленных в Украину, устойчивы к препятствиям. Именно это специалисты называют "весьма желанной особенностью" на фронтах в Украине.

Ракеты TRLG-230 и SUNGUR

Что касается другого турецкого оружия, то аналитики сообщают о ракетах TRLG-230 с калибром 230 мм и дальностью 20-70 км, предназначенных для уничтожения наземных движущихся и неподвижных целей. Их производит турецкая компания Roketsan.

Для подсветки цели используется БПЛА Bayraktar TB2 или лазерный наземный целеуказатель.

Запускать TRLG-230 можно с системы артиллерийского вооружения Roketsan MCL (многокалиберная пусковая установка) и других платформ с совместимыми интерфейсами.

Сколько таких ракет получили ВСУ и на каких пусковых установках их используют - пока неизвестно.

Кроме высокоточных TRLG-230 для РСЗО, Турция также передала ВСУ 100 ракет SUNGUR класса "воздух-воздух".

Их будут устанавливать на беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Благодаря этому украинские БПЛА смогут сбивать воздушные цели противника, включая иранские "Шахеды".

Ракеты SUNGUR оснащены технологией Imagining Infrared Seeker (IIR), благодаря чему увеличивается вероятность попадания в цель. Разработкой ракет также занимается компания Roketsan. Кстати, кроме Bayraktar TB2, ракеты SUNGUR также планируют установить на БПЛА Akinci.

Добавим, что 17 ноября над Киевским водохранилищем во время масштабной воздушной тревоги сбиты два иранских БПЛА.

Оккупанты РФ также ударили ракетами по объекту инфраструктуры в Одесской области.

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