Какой винтаж: старые автоматы, пулеметы "Максим", бронепоезд - оружие, из которого нас убивает "вторая армия мира"

Какой винтаж: старые автоматы, пулеметы "Максим", бронепоезд - оружие, из которого нас убивает "вторая армия мира"

Новейшее оружие, говорили они, технологии, говорили они, модернизация. На деле оказалось, что российская армия воюет в Украине антикварным оружием.

С тех пор как у российской армии, которая должна была осуществить задуманный ее командованием блицкриг, что-то пошло не так, военные эксперты всего мира не оставляют попыток понять, куда же делся несокрушимый военный потенциал России и был ли он когда-нибудь в реальности, а не только в репортажах пропагандистских каналов российского ТВ.

Сложно сказать, насколько российская реальная военная мощь соответствует заявленной, пока складывается впечатление, что не очень соответствует, но некоторые винтажные виды оружия, из который стреляют российские солдаты, вполне могли бы быть в наше время экспонатами краеведческих музеев в той части экспозиции, которая посвящена Второй, а иногда и Первой мировой войне.

Чего стоит, например, использование автоматов 40-х годов.

На выложенном в Сеть видео группа солдат, мобилизованных Россией с территории Донецкой области в 119 дивизию 4 батальон 1,2 рота ДНР, демонстрирует свои автоматы АК-47, впервые выданные советским солдатам в 1947 году, и жалуется: "Нам дали автоматы, чтобы бороться с "Градами", артиллерией, минометными снарядами. (...) Автоматы 40-х годов, которые них*я не стреляют, б*яь!"

Но есть на вооружении Российской армии и совсем старинные экземпляры стрелкового оружия. Например, не так давно на территории Украины был замечен станковый пулемёт "Максим", который перестали производить в 1945 году, помеченный свеженарисованной буквой Z. "Максим активно использовали в войнах на стыке 19 и 20 веков и в двух мировых войнах, а последний факт применения "Максима" армией СССР отмечен в 1969 году, сообщает канал "Лачен пишет".

Но самым неожиданным эпизодом войны стал выезд, казалось бы, из реквизитного отдела какой-то российской киностудии или прямо из машины времени, бронепоезда, который был замечен на железнодорожной станции Мелитополя. Бронепоезд состоял из пассажирских вагонов, бронированных платформ со ствольным оружием и несколькими цистернами.

Такая железнодорожная техника активно использовалась в Первую и Вторую мировые войны. Вот что о бронепоезде пишет российская пропагандистская пресса:

"Российская группировка войск, задействованная в специальной военной операции, на днях пополнилась новой неожиданной боевой единицей. К решению гуманитарных задач был привлечен бронепоезд железнодорожных войск, который обеспечивал эвакуацию 248 человек из зоны боев в Херсонской области в Крым. Теперь бронепоезд может приступать к решению боевых задач разного рода.(...)

Вагоны российских бронепоездов имеют защиту от стрелкового оружия и осколков снарядов. На некоторых участках конструкции предусматривается защита от малокалиберной артиллерии. Основным вооружением бронепоезда в его текущей конфигурации являются четыре двуствольные установки ЗУ-23, размещенные по две на двух бронеплощадках. Кроме того, экипаж поезда имеет личное оружие. Вероятно, в его распоряжении имеется и другое вооружение".

Getty Images

На фото сверху современный российский бронепоезд и советский бронепоезд 1942 года. Поистине, традиционность - одна из главных черт российского общества.

Видимо, предваряя возникшие у читателей вопросы, пропагандистское издание спешит сообщить: "Несмотря на кажущуюся архаичность, бронепоезд остается вполне современной и актуальной боевой единицей".

Ждем появления в небе Украины военных дирижаблей, на дорогах - боевых тачанок, а пахоте можно раздать дуэльные пистолеты.

Все же как хорошо, что вооружение российской армии так сильно отличается от оснащения яхт и самолетов российских чиновников и олигархов.

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