Кандидат на высший военный пост США поддержал продолжение военной помощи Украине

Кандидат на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн / © Getty Images

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Кандидат президента США Дональда Трампа на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Украина должна в дальнейшем получать военную помощь, поскольку российские агрессоры не собираются заканчивать войну.

Об этом генерал Дэн Кейн заявил во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США, информирует Bloomberg.

Он подчеркнул, что, несмотря на все заявления, российский диктатор Путин не собирается заканчивать войну против Украины, поэтому США должны продолжать предоставлять украинцам оружие для защиты.

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Кроме того, он выразил убеждение, что кремлевский диктатор «будет продолжать войну в течение 2025 года, несмотря на большие потери от военных действий», поскольку уверен, что война уже в его пользу.

Кейн заявил, что Путин «остается преданным достижению своих целей в Украине, включая территориальное достояние и принудительный нейтральный статус Украины».

Потому, отметил генерал, украинцы должны получать оружие от США для своей защиты. По его словам, Америка «должна сосредоточиться на том, какие уникальные возможности могут предоставить только США, в то время как Европа должна увеличить свою долю поддержки».

Ранее сообщалось, что Россия отказалась принять предложения США по прекращению войны в Украине в их нынешнем виде.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных штатов Дональд Трамп хочет, чтобы кремлевский диктатор Путин «заключил соглашение» о прекращении агрессии против Украины.