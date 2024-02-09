Карлсон назвал условие, при котором Путин готов применить ядерное оружие

Путин рассматривает применение ядерного оружия в Украине как вполне реальный вариант.

Российский диктатор Владимир Путин не прекращает попыток запугать мир ядерным оружием. Все для того, чтобы не дать украинской армии освободить Крым.

Об этом сказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон после интервью с Путиным.

Он говорит, что это должно помочь России удержать оккупированный полуостров. Поэтому очевидно Кремль не прочь развязать для "защиты своей территории" ядерную войну во всем мире.

"Нравится это кому-то или нет, Путин начнет ядерную войну через Крым, если потребуется", — сказал пропагандист.

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По его словам, Путин рассматривает применение ядерного оружия в Украине как вполне реальный вариант.

Для россиян в военной стратегии россиян ядерное оружие – это способ одержать победу там, где оказались некомпетентными вооруженные силы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал интервью скандальному эксведущему Fox News Такеру Карлсону. Кремлевский диктатор ожидаемо рассказал псевдоисторический бред.

Владимир Путин заявил, что поляки заставили Гитлера напасть на них в 1939 году. Конечно, он так уговаривал их отдать Польшу. И ему, уверен глава РФ, ничего больше не оставалось, кроме как начать Вторую мировую войну.

Кроме того, президент России Владимир Путин опозорился ложью об отце президента Украины Владимире Зеленском, назвав Александра Зеленского "фронтовиком".

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