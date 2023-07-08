Кассетные боеприпасы для ВСУ: Украина заверила партнеров, что будет использовать их ответственно – Маркарова

Оксана Маркарова подчеркнула, что решение о передаче кассетных боеприпасов было важным для Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

В Киеве понимают предостережения о применении кассетных боеприпасов, но Вооруженные силы Украины будут использовать их ответственно для освобождения своих территорий и людей. Украина заверила партнеров, что будет использовать кассетные боеприпасы очень ответственно.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Эти возможности точно нам нужны. Наши партнеры были заверены нами, что мы, в отличие от врага, будем использовать их (кассетные боеприпасы — ред.) очень ответственно. Мы понимаем, что воюем на собственной территории, и наши защитники уже не раз показали, что они могут освобождать территории, села таким образом, что фактически оберегают находящихся там людей под оккупацией", — сказала Маркарова.

Она добавила, что Украина понимает все чувствительные моменты, связанные с этим вопросом, и очень благодарна партнерам за решение предоставить эти боеприпасы. Посол выразила надежду, что вскоре украинские "защитники смогут иметь эти необходимые возможности".

Однако, по ее словам, ни одна возможность не решает сама все на поле боя.

"Наша работа не началась на этом и не останавливается на этом. Нам все еще нужны все наши приоритеты – от ПВО до самолетов, больше бронированной техники, и можно очень долго продолжать. Поэтому это постоянная работа с нашими партнерами", — подчеркнула посол Украины в США Маркарова.

Напомним, 7 июля в администрации президента США Джо Байдена официально подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов. Киев взял на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать эти снаряды.

Читайте также: