Кислица назвал, сколько оружия КНДР передала России для войны против Украины

Власти Северной Кореи уже передали России более 20 тысяч контейнеров с оружием для войны против Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Укринформ.

Он заявил, что Украина призывает ответственные страны принять немедленные меры для решительного противодействия российскому и северокорейскому режимам.

Кислица отметил, что военный контингент КНДР сейчас насчитывает 11 тысяч военнослужащих, но может увеличиться до 100 тысяч солдат.

"Эти войска воюют под видом представителей народностей Дальнего Востока России, используя поддельные документы", – сказал он.

В то же время Кислица напомнил, что такое большое количество подготовленных военных северокорейскому режиму нужно не только для того, чтобы помочь России.

Кроме того, дипломат заявил, что с августа 2023 г. КНДР отправила в Россию более 20 тыс. контейнеров с вооружением, в том числе 100 баллистических ракет малой дальности КН-23 и КН-24. Россия с помощью этого оружия обстреливает критическую инфраструктуру. В течение только 2024 года было зафиксировано более 60 пусков северокорейских ракет, что составляет треть всех ракетных атак за весь год.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал три причины, почему Южная Корея не спешит оказывать Украине военную помощь.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт заявил о неэффективности солдат КНДР в войне.

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