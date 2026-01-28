Китай и Россия вместе производят "Орешник": как Пекин поставляет критические технологии

Ракета "Орешник"

Китай поставляет России оборудование и технологии производства гиперзвуковых ракет, способных нести ядерные заряды, которые президент РФ Владимир Путин использует для демонстрации силы перед Западом.

Об этом свидетельствуют данные расследования The Telegraph.

В начале января российские войска выпустили ракету "Орешник" со скоростью более 8000 миль в час по городу Львов на западе Украины, расположенном всего в 40 милях от польской границы. Эта гиперзвуковая баллистическая ракета может нести до шести боеголовок, одновременно поражающих разные цели, и применялась в боевых действиях только дважды.

Для производства боеголовок, способных поражать Европу менее чем за 20 минут, Россия использует специализированные станки и инструменты, часть которых поставляет Китай. Общая стоимость технологий и оборудования, поступившего из КНР, составляет около 10,3 млрд. долларов.

Особо важным для российской оборонки стал китайский токарный станок-карусель с числовым программным управлением, обрабатывающий металл для изготовления высокоточных компонентов. Станок обнаружила украинская разведка на государственном Воткинском заводе, производящем ракеты "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М".

Кроме станков Китай поставляет России микрочипы и платы памяти на сумму более 4,9 млрд долларов для высокоточных ракет и истребителей Су-27 и Су-30, а также шарикоподшипники, пьезоэлектрические кристаллы для радаров, телескопические прицелы и измерительное оборудование.

Эксперты отмечают, что благодаря поставкам из Китая, Россия смогла обойти западные санкции, нарастить производство гиперзвуковых ракет и повысить обороноспособность страны.

"Самой уязвимой сферой для России является производство высокоточных станков. Лучшее оборудование производят в западных странах, но Китай способен производить станки, которые сейчас полностью отвечают потребностям России", – объясняет Майкл Кофман, эксперт по Вооруженным силам России и Украины.

Аналитики добавляют, что значительная часть поставок идет через третьи страны, что затрудняет отслеживание и позволяет России обходить международные санкции. За первые три года вторжения в Украину Китай направил в Москву станки на сумму более 3,1 млрд долларов.

Эта технологическая поддержка представляет большую угрозу для Украины и Запада, чем отдельные поставки артиллерийских снарядов или дронов из других союзных стран.

Ранее министр обороны Китая Дун Цзюнь во время видеоконференции с россиянином Андреем Белоусовым заявил, что Пекин и Москва должны " совместно укреплять свой потенциал для противодействия различным рискам и вызовам и объединиться, чтобы внести положительный вклад в глобальную безопасность и стабильность".