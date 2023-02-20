Китай может поставлять летальное оружие РФ: как это повлияет на ход войны

Если Китай примет такие шаги, то начнется глобальный кризис, суть которого состоит в том, что КНР будут отрезать от западной экономики.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил сообщение о том, что Китай, вероятно, предоставит России военную помощь, которая может быть направлена на поддержку агрессии в Украине.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военнослужащий, бывший советник руководителя офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Также посол США в ООН заявил, что если такое решение будет принято, это станет красной линией.

Военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министр внутренних дел Виктор Андрусов прокомментировал влияние этого возможного события на ход войны.

"Вмешательство Китая в эту войну спровоцирует Третью мировую, которая, возможно, будет разворачиваться не сразу боевыми действиями, но неизбежно возьмет курс в этом направлении. То есть, если КНР вмешается, в первую очередь от этого сильно пострадает Украина", — сказал он.

Эксперт отметил, если российская армия "имеет много мяса, то много техники и боеприпасов у нее нет".

"Эти средства у нее иссякают, а интенсивность атак падает. Возможно, несколько наступлений они еще попытаются сделать, но это уже будут последние их действия. Только с помощью Китая Россия может решить эту проблему. Очевидно, что, прежде всего, пострадаем очень сильно Но следует понимать, что если КНР предпримет такие шаги, то начнется глобальный кризис, суть которого состоит в том, что Китай будут отрезать от западной экономики, что приведет к очень серьезным конфликтам и в тихоокеанском регионе. "Я склонен думать, что Китай таким образом пытается давить на Штаты. Это своеобразный шантаж, но к реализации замысла Китай не удастся, ведь потери его будут просто колоссальными", — отметил он.

Добавим, что Китай может передать России танки для войны против Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Россия использует китайские беспилотники в войне с Украиной. Некоторые из дронов поставляет компания из КНР DJI.

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