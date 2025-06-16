Китай продемонстрировал "невидимое" крыло: спутник обнаружил новый секретный беспилотник на базе в Синьцзяне

Китай продемонстрировал "невидимое" крыло.

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На спутниковых снимках, сделанных Planet Labs, аналитики заметили большой беспилотник типа "летающее крыло", похожий на B-21 Raider, на тайном испытательном полигоне вблизи Малани в китайской провинции Синьцзян.

Об этом пишет издание TWZ.

Американский обозреватель Тайлер Рогоуэй из издания War Zone считает, что модель относится к классу HALE (High-Altitude Long-Endurance) — высотным беспилотникам с большой продолжительностью полета. И хотя сам аппарат все еще оставался неизвестным, его появление, вероятно, не было случайностью.

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"Самолёт был припаркован снаружи вновь построенного объекта, соединенного с основной частью базы длинной рулежной дорожкой, ведущей к воротам охраны", - отметил Рогоуэй.

Он сравнил конструкцию БПЛА с американскими аппаратами нового поколения – RQ-180 и B-21 Raider: подобные обрезанные крылья, куполообразный центр, вероятные внутренние двигатели и небольшие вертикальные стабилизаторы. По оценкам аналитика, этот аппарат может стать важным компонентом новой боевой экосистемы Китая, работая в тандеме с такими платформами как H-20, J-36 и тактические дроны меньшего размера — подобно концепции боевого взаимодействия дронов в США.

Китай продемонстрировал "невидимое" крыло.

Аналитики не исключают, что обнаружение беспилотника было преднамеренным сигналом Пекина Вашингтона, иллюстрируя скорый прогресс в развитии наступательных воздушных технологий.

Демонстрация новой разработки прошла на фоне глобальной нестабильности — войны в Украине и обострения конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики предполагают, что Китай пытается подтвердить свою претензию на технологический паритет из США, закладывая основу для будущего стратегического сдерживания в 2030-х годах.

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Ранее сообщалось, что Китай активно разрабатывает роботизированных "хранителей" для своей космической станции "Тяньгун". Эти автономные работы на базе искусственного интеллекта оснащены небольшими двигателями и специальным механизмом стыковки – вероятно, "грейфером", позволяющим физически зацепить и оттолкнуть потенциально опасные объекты.