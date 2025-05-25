Китай сможет обойти "Золотой купол" Трампа своими ракетами и самолетами

Президент США Дональд Трамп представляет "Золотой купол" / © Associated Press

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Китайские ученые разработали новый материал, который может подорвать эффективность новой системы противоракетной обороны США, которую президент Дональд Трамп называет «Золотым куполом».

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Под руководством профессора Ли Цяна из Университета Чжэцзян, исследовательская группа разработала высокоэффективный стелс-материал, который достигает незаметности в коротковолновом инфракрасном (SWIR), средневолновом инфракрасном (MWIR), длинноволновом инфракрасном (LWIR) и микроволновом диапазонах — даже при температурах до 700 градусов Цельсия.

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Этот материал может быть использован для высокоскоростных самолетов и ракет, чтобы сделать их невидимыми для инфракрасного и микроволнового обнаружения, которое используют современные системы ПРО.

Слабое место «Золотого купола» Трампа

Как известно, 20 мая Трамп объявил, что правительство США в течение следующих нескольких лет создаст систему противоракетной обороны «Золотой купол» — аналог израильского «Железного купола».

Предложенная система направлена на противодействие баллистическим ракетам, гиперзвуковому оружию и крылатым ракетам и, как сообщается, будет включать космические датчики слежения.

Оборонное предприятие L3Harris, которое ранее сотрудничало с Агентством противоракетной обороны США над запуском спутника для отслеживания гиперзвукового баллистического оружия, играет ключевую роль в этих усилиях.

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В интервью газете The Washington Times Эд Зойсс, президент отдела космических и воздушных систем компании L3Harris, заявил, что спутниковая группа компании использует инфракрасную технологию для отслеживания ракет из космоса.

Если инфракрасное отслеживание окажется основным методом обнаружения и перехвата гиперзвукового оружия системой «Золотой купол», материалы, обеспечивающие комбинированную инфракрасную и микроволновую незаметность, — такие как разработанный командой Ли, — могут значительно уменьшить вероятность обнаружения.

Особенность китайского изобретения

кроме способности избегать обнаружения, этот материал также прекрасно сохраняет тепло. При нагревании до 700 градусов Цельсия он сохранял тепло гораздо эффективнее, чем обычные металлы.

В условиях, подобных полету со скоростью, вдвое превышающей скорость звука, его поверхность оставалась на 72,4 Цельсия холоднее, чем поверхность стандартных материалов, таких как молибден. Это помогает поддерживать стабильность оборудования и уменьшает вероятность его перегрева под воздействием аэродинамического нагрева.

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«Процесс изготовления этого устройства включает простые методы, такие как напыление и лазерное травление. Это делает его масштабируемым и простым во внедрении в крупномасштабных применениях», — сказал профессора Ли Цян.

Напомним, в Японии представили футуристическую «электрическую пушку», которую можно использовать для сбивания гиперзвуковых ракет