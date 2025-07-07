Китай взял на вооружение первый в мире двухместный истребитель 5-го поколения: что о нем известно

Кабина пилота J-20S прототипа 2032 года. / © Фото из открытых источников

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Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая официально приняли на вооружение двухместный вариант истребителя пятого поколения J-20, известный как J-20S. Это первый в мире боевой самолет своего класса, способный вмещать второго члена экипажа — офицера систем вооружения.

Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Двухместный истребитель J-20S. / © Фото из открытых источников

Проект J-20S появился в открытом доступе еще в 2021 году, однако только сейчас подтверждена его боевая готовность. Основное преимущество двухместного варианта — более эффективное распределение задач при выполнении сложных миссий. В условиях больших боевых радиусов и длительного времени нахождения в воздухе это уменьшает нагрузку на пилота.

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Самолет поступил на вооружение 172-й авиабригады, базирующейся в Цанчжоу, провинция Хэбэй. Это подразделение выполняет функции как боевого резерва, так и учебного центра. Ранее именно эта бригада стала второй в Китае, получившей J-20 еще в 2018 году.

Аналитики считают, что двухместные J-20 могут быть задействованы в роли платформ для управления беспилотниками-ведомыми типа Dark Sword, находящейся в разработке. Также они могут выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и командования воздушными операциями.

Официальная иллюстрация государственных СМИ, изображающая истребители J-20S в строю. / © Фото из открытых источников

Несмотря на то, что новый самолет не тренировочная модификация, он может стать основой для формирования полноценных боевых подразделений. По словам эксперта Авраама Абрамса, исследующего китайскую авиацию, у J-20S есть потенциал для дальнейших модификаций — от ударных платформ до средств радиоэлектронной борьбы.

Пока нет подтверждений относительно масштабов будущего производства J-20S, однако учитывая темпы закупок основного варианта J-20, ожидается, что двухместная версия тоже будет производиться в значительных количествах.

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Ранее сообщалось, что в Китае представили новую разработку — микродрон, по размерам и внешности напоминающий комара.