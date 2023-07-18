"Ключевой момент в войне": глава Пентагона открыл 14-й "Рамштайн"

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники не прекратят поддержку Украины, пока ВСУ будут в полной мере обеспечены оружием и боеприпасами.

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Об этом глава Пентагона заявил во время открытия 14-го заседания контактной группы по обороне Украины в режиме онлайн, информирует ЕП.

Он заявил, что российская агрессия против Украины длится уже более 500 дней и полностью непровоцирована, ненужна и несправедлива.

По словам Остин, Россия продолжает обстрелы мирных украинских городов, убивая мирных жителей, включая детей.

"Через больше года войны весь мир видит, что Россия не способна достичь целей своей захватнической войны", – отметил глава Пентагона.

Остин заявил, что украинское контрнаступление обозначает ключевой момент в этой трагической войне, поэтому ВСУ приняли инициативу по возобновлению контроля над суверенной территорией Украины.

Глава Пентагона напомнил, что украинская борьба за свободу – это марафон, а не спринт.

"Мы поставили Украине ключевые системы вооружений, боеприпасов и мы не собираемся останавливаться. Пусть никто не даст ввести себя в заблуждение, мы продолжим наши усилия, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается, и мы будем продолжать поддерживать защитников Украины, как это было от самого начала российского вторжения", – заявил Остин.

Он отметил, что участники контактной группы будут продолжать обучать украинских военных, предоставлять оборудование ВСУ и помогать, чтобы Украина могла оградить себя от российских агрессоров и не допустить новых агрессий в будущем.

"Украина борется за свое существование, ставки очень высоки, но эта контактная группа никогда не скрывалась от вызовов. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и все члены этой контактной группы", — подчеркнул Остин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны подчеркнули, что украинские военные на юге понемногу, но уверенно продвигаются вперед. Кульминация под Мелитополем и Бердянском придет тогда, когда враг будет истощен, что позволит сформировать определенные места для успешного наступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны рассказали, почему контрнаступление ВСУ замедляется все через минные поля.

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