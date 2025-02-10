КНДР может начать производство простых, но опасных российских дронов – СМИ

В рамках военного сотрудничества с Россией Северная Корея планирует наладить производство беспилотников, что может усилить российские атаки на поле боя. В то же время, скорее всего, в КНДР будут производить не Shahed-136 или "Ланцеты", а гораздо более простые, но эффективные дроны-камикадзе.

Об этом пишут Defense Express.

Что известно о производстве дронов в КНДР?

Еще в 2023 году Северная Корея демонстрировала собственные разработки беспилотников-камикадзе, имевших визуальное сходство с израильскими Harop (от Israel Aerospace Industries) и Hero 400 (от Uvision). Однако эти дроны были лишь внешними копиями, не имея важных функциональных особенностей, например системы пассивного радиолокационного наведения, как у Harop.

В декабре Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР рассматривает возможность поставки России не только личного состава, но и дополнительного вооружения, включая дрон-камикадзе. В то же время такие поставки пока не зафиксированы, а северокорейские копии беспилотников вызывают сомнения у российских военных.

Визуальные копии Harop от Israel Aerospace Industries и Hero 400 от Uvision и Ким Че Ин

Однако Москва нашла альтернативный вариант сотрудничества, предложив Пхеньяну наладить серийное производство беспилотников в промышленных масштабах.

Какие дроны могут производить в КНДР?

Учитывая ограниченные технологические возможности КНДР, скорее всего, Пхеньян будет производить простую и дешевую авиацию для ударных операций. Речь идет не о высокотехнологичных Shahed-136 или "Ланцетах", а примитивных, но массовых моделях, которые используют минимальные ресурсы и простые материалы.

"Привет-82"

Среди возможных вариантов :

"Молния" – беспилотник, имеющий максимально простую конструкцию, но способный переносить противотанковые мины ТМ-62 как боевую часть.

"Привет-82" – еще один фанерный дрон, который может наносить удары на расстояние до 30 км.

"Гербера" – сначала проектировался как ложная цель, но теперь оснащается боевой частью до 5 кг. Его корпус изготовлен из пенопласта, что делает производство очень дешевым.

Откуда будут поступать компоненты?

Хотя корпуса дронов будут производить в КНДР, все ключевые компоненты (например, двигатели, электроника, навигационные системы) будут поступать из Китая. Это обеспечивает стабильные поставки и упрощает логистику России.

Ключевое преимущество такого производства – простота сборки. Дроны создаются из широкодоступных материалов, поэтому не нуждаются в сложных технологиях или высококвалифицированных специалистах. Производство можно организовать на базе дешевой рабочей силы, что делает его привлекательным для КНДР.

Запуск производства даже обычных ударных дронов в КНДР может существенно усилить способности России. Большое количество таких беспилотников создает угрозу массовых атак, которые усложнят работу украинского ПВО и добавят проблем в тыловых районах.

Напомним, что россияне адаптировали роботизированную платформу для перевозки грузов под запуск беспилотников из труднодоступных мест. Платформа якобы транспортирует дроны в состоянии "сна" в позицию, с которой уже происходит пуск разведывательного беспилотного летательного аппарата.