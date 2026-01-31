КНДР резко уменьшила поставки оружия в Россию в январе: в чем причина

Северная Корея / © Associated Press

В январе Северная Корея снизила объемы поставки оружия в Россию. С начала года российские суда только один раз зашли в корейский порт, тогда как раньше такие рейсы совершались не менее трех раз в месяц.

Об этом сообщает NK News.

По данным издания, в течение месяца был зафиксирован лишь один случай захода российских контейнеровозов в порты КНДР. Российское судно 14 января пришвартовалось у причала, связанного с экспортом вооружений, после того как накануне на соседнем пирсе оно разгрузило пустые контейнеры.

Согласно анализу спутниковых снимков, речь шла об одном из двух российских судов — Angara или Lady R. Оба корабля играют ключевую роль в торговле оружием между Пхеньяном и Москвой.

До этого российское судно посещало Северную Корею 21 декабря. После его отплытия на причале еще несколько дней загружали контейнеры, ожидавшие отправки в течение трех недель.

Как отмечает издание, ранее корабли страны-агрессорки заходили в корейские порты не менее трех раз в месяц.

Причины сокращения торговли между двумя странами остаются неизвестными. В числе возможных факторов называют неблагоприятные погодные условия, активизацию мирных переговоров между Украиной и РФ, а также внутриполитическую ситуацию в Северной Корее.

Миллионы боеприпасов и ракеты

По данным NK News, в 2023 году Северная Корея поставила России от 6,5 до 8 миллионов артиллерийских боеприпасов, что могло обеспечивать до половины потребностей российской армии.

Поставки также включали около 250 баллистических ракет KN-23, дальнобойные пушки Koksan, реактивные системы залпового огня калибром 240 и 107 мм, минометы калибра 60 и 140 мм, кассетные боеприпасы, а также 100-мм снаряды 5/5 для танков.

Ранее сообщалось, что Москва могла передать Пхеньяну ключевые технологии для создания атомной подлодки, получив взамен солдат и вооружения для продолжения войны против Украины.

Мы ранее информировали, что некоторых украинских детей, похищенных Россией, силой перевезли в Северную Корею и поместили в военные лагеря.