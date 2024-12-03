КНДР ударами по Украине испытала свою ракету и теперь их усовершенствует — Defense Express

Пока известно о запуске не менее 100 ракет.

Диктатор Ким Чен Ын передал России баллистические ракеты для того, чтобы они их опробовали ударами по Украине, и теперь Северная Корея будет их совершенствовать.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Большое количество этих ракет, по сообщениям исследовавших их технических специалистов, находится в очень плохом техническом состоянии. Часть ракет разваливалась в воздухе. КНДР передала оружие РФ, в том числе для реального боевого тестирования и внесения изменений в его конструкцию. Поэтому ракеты могут впоследствии сделать более точными, мощными и смертоносными, что представляет собой очень существенную угрозу, которую Украина должна учитывать", — заявил он.

Ранее в ГУР МО сообщили, что в настоящее время известно о запуске, по меньшей мере, 100 ракет, которые были переданы Москве от КНДР. Россия это делала для терроризирования мирного населения.

"Они не отвечают требованиям современной войны. А для поражения военных объектов, в местах компактного проживания населения, они должны быть именно такими. Например, круговое отклонение ракеты KN-23 составляет около 600 м. Уже известно о 60 эпизодах применения северокорейских ракет". Это могут быть как KN-23, так и KN-24, но их круговое отклонение еще больше", – сказал Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт считает, что Россия использует боеприпасы, которые Северная Корея должна была утилизировать.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский назвал солдат КНДР "пушечным мясом" Путина.

Читайте также: