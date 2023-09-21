КНДР в течение 2023 года регулярно передает России оружие – американская разведка.

Россия покупает оружие у КНДР и Ирана, потому что оба режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять.

Северная Корея в течение 2023 года снабжает России 152-мм снарядами и ракетами типа "Катюша".

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в американской разведке.

Отмечается, что Пхеньян мог предоставить Москве широкий спектр вооружения.

"На пять крупнейших мировых продавцов оружия (США, Россия, Франция, Китай и Германия) приходится более трех четвертей экспорта. Но перспективные производители оружия дают старой гвардии побегать за свои деньги. Они максимально используют возможности, созданные сменой геополитики. И им выгодно вторжение России в Украину", – пишет издание.

Помимо беспилотников и ракет типа KN-23, копирующих российскую баллистическую ракету "Искандер", КНДР предоставляет армии окупантов самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Согласно данным американской разведки, известно о регулярных поставках в РФ 152-мм снарядов и ракет типа "Катюша".

Как пишет издание, КНДР и Иран могут многое выиграть от сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тем временем россияне собираются открыть "дипломатические" представительства КНДР в Донецке и Луганске.

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