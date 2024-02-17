Коалиция дронов официально начала работу в рамках Контактной группы – Минобороны

Министр Рустем Умеров подписал соответствующее письмо.
Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам Коалиции дронов.
Об этом сообщает Минобороны.
Умеров выразил благодарность Латвии и Великобритании.
"Это веха на пути к достижению технологического превосходства над врагом. Серийное производство и поставка БПЛА значительно расширяют возможности ВСУ", — прокомментировал Умеров.
Кроме Латвии, Великобритании и Украины в Коалицию уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. Вступление в Коалицию открыто для других желающих стран.
Напомним, Британия и Латвия берутся за создание "воздушного флота" для ВСУ – Украина получит тысячи FPV-дронов.
Читайте также ведущие новости дня: