Коалиция дронов официально начала работу в рамках Контактной группы – Минобороны

Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам Коалиции дронов.

Об этом сообщает Минобороны.

Умеров выразил благодарность Латвии и Великобритании.

"Это веха на пути к достижению технологического превосходства над врагом. Серийное производство и поставка БПЛА значительно расширяют возможности ВСУ", — прокомментировал Умеров.

Кроме Латвии, Великобритании и Украины в Коалицию уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. Вступление в Коалицию открыто для других желающих стран.

Напомним, Британия и Латвия берутся за создание "воздушного флота" для ВСУ – Украина получит тысячи FPV-дронов.

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