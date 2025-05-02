Кодифицировано, но не закуплено: Рада Зброярів инициировалf диалог по проблемам закупок НРК

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Во встрече приняли участие представители производителей НРК, государственных заказчиков, командование ВСУ, профильных структур МО и ГШ, а также отдельные боевые подразделения. Такой состав участников позволил впервые обсудить большинство узловых вопросов от отсутствия прямых бюджетных инструментов для закупок НРК до неурегулированных технических стандартов и потребности в унификации.

Участниками были подняты и обсуждены вопросы:

потребность в упрощении требований к ТУ в условиях военного положения;

создание центров обмена опытом между подразделениями;

механизмы ремонта и модернизации техники;

привлечение боевых бригад к процессам кодификации и оценке эффективности;

возможность создания рабочих групп по ключевым направлениям – от стандартов до ремонта и модернизации.

Участники сошлись на главном: работы уже сменяют логистику, огневую поддержку и тактические решения на поле боя. Но без упрощения процедур, без бюджетного планирования, без институализированного взаимодействия, их потенциал будет оставаться нереализованным.

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Игорь Федирко, исполнительный директор УРЗ:

«Мы видим, что рынок уже готов. Войско – заинтересованное. Технологии – проверены. То, что блокирует прогресс, — пробелы в системе. Эта встреча – первый шаг к общей карте решений, которая позволит НРК стать не исключением, а нормой в боевых подразделениях».

Максим Васильченко, представитель Украинских роботизированных сил:

НРК на фронте уже не концепт, а полноценный инструмент. Но мы сталкиваемся с ситуацией, когда государство формально признает способность разработки, но не создает механизмов его системного внедрения. Нам критически важно видеть и понимать процедуру шаг за шагом. И еще важнее получать реальный фидбек».

Представитель Украинских Роботизированных Сил добавил, что только по их информации, по меньшей мере 8 производителей наземных роботизированных комплексов уже имеют кодифицированные изделия — но до сих пор нет никакого контракта.

Один из ключевых тезисов дискуссии: уже есть боевой батальон, полностью заменивший свою логистику на НРК — и это реальное доказательство того, как меняется современная война. Но масштабирование подобных решений возможно только при эффективном регулировании.

По результатам встречи, Украинский Совет Оружейников совместно с Украинскими Роботизированными Силами берет на себя координацию дальнейших действий — от обобщения технических предложений до налаживания коммуникации с профильными структурами. Следующий шаг — сделать так, чтобы перспективные разработки как можно быстрее попадали на фронт.