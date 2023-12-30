Когда и какие F-16 получит Украина: авиационный эксперт дал прогноз

Первые истребители F-16 Украина могут получить до конца марта 2024 года. К этому времени украинским пилотам следует завершить подготовку.

Такое мнение высказал авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап в интервью Главреду.

По его словам, один час полета – это 16 часов обслуживания истребителя.

"Для получения самолетов должна быть готова и инфраструктура. Вылетать на боевые задачи нам придется с украинских аэродромов, такие условия стран-партнеров. Также нам нельзя будет колбасить по россиянам на территории России. Очень неприятное ограничение, но такой запрет пока будет действовать" ,- говорится в сообщении.

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Эксперт прогнозирует, что мы можем получить F-16 A/B, F-16 C/D, F-16E и т.д. Кроме того, ранее было предположение, что мы можем получить F-16 C/D.

"Да, предположения были. Модификация C/D начинается с версии, которая идет к Block 30. В принципе, по "блокам" удобнее считать, что идет в комплектацию самолета F-16. Вот был Block 1, следом Block 5, после него Block 10, далее 15, 20 и др. Конкретно C/D начинается с блока 25. Впрочем, я думаю, что нам дадут самолет Block 20, потому что Нидерландам его удобно списать, чтобы взять на замену F-16 истребитель F-35", – заявил он.

Важно то, что на самолетах будут установлены радары.

"Например, в Block 50-52 установлен радар AN/APG-68 версий V-5, V-7 и V-8. А вот на Block 70-72 стоит AN/APG-83 – радар последних версий, с активной фазированной решеткой И считается, что F-16 Block 70-72 почти ничем не уступает F-35, кроме разве что радиозаметности, поскольку у истребителя пятого поколения эффективная площадь рассеяния значительно меньше Радар AN/APG-83 позволяет полноценно использовать последние модификации ракеты AIM-120 AMRAAM последних версий – С-7, С-8 или D. Это ракеты, которые позволяют противодействовать российским ракетам Р-30 и Р-37, запускаемым из самолетов, где установлены радары Ирбис», — добавил он.

Криволап прогнозирует, что Украина получит самолет F-16AM/BM Block 20 MLU.

Он действительно позволяет обнаруживать цели на дальности 300-350 км, и полностью интегрирован с ракетами AIM-120 AMRAAM и AGM-158 JASSM. Ракета AGM-158 JASSM с двигателем имеет дальность полета 925 км, без двигателя она летит на 370 км. крылатые ракеты воздух-поверхность", — резюмировал он.

Отметим, F-16 по тактико-техническим данным уступают российским самолетам и даже советским. Но это лётные данные, и при выполнении воздушного боя они могут учитываться. Однако сейчас война не самолетов в чистом виде, а война платформ.

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