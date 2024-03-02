"Когда ситуация на фронте ухудшится": в Минобороны Эстонии сделали неутешительное заявление об оружии для ВСУ

Украину ждет тяжелый период в войне, пока помощь Запада не позволит найти ей равновесие в этой битве.

Об этом сказал канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, сообщает ERR.

По его словам, Европа даст Украине дальнобойное оружие, когда ухудшится ситуация на фронте.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это произойдет, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется действительно самостоятельно отвечать за свою безопасность", — резюмировал Кусти Сальм.

Напомним, по данным NYT, слабая оборона ВСУ под Авдеевкой помогает России продвигаться вперед.

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