Когда Украина получит достаточное количество снарядов – Шмыгаль озвучил срок

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что уже с апреля наши союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов. В частности, это будет возможно благодаря инициативе Чехии.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Люксембург, пишет The Guardian.

"Мы надеемся, что эта чешская инициатива (по закупке снарядов – ред.), к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и с апреля у нас будет достаточно боеприпасов для сдерживания нашей линии фронта", — сказал премьер.

Шмыгаль также отметил, что Украина рассчитывает на поставку ракет дальнего и среднего радиуса действия – чтобы нарушить логистику россиян на временно оккупированных территориях.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов вне Евросоюза.

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