Когда Украина получит F-16: в минобороны Бельгии назвали причину промедления

Когда произойдет поступление истребителей F-16 / © Getty Images

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Перерыва в поставке военной помощи Украине от европейских партнеров нет, однако поступление истребителей F-16 зависит от того, когда произойдет поставка из Соединенных Штатов самолетов F-35.

Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен сказал в интервью Телеграфу.

«Задержки нет, но мы не можем предоставить F-16 пока не получили F-35. У нас есть возможности DCA», — сказал он.

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Здесь речь идет о dual-capable aircrafts — самолетах двойного назначения, которые могут нести ядерное оружие.

«Ядерная составляющая — это основа сдерживания в рамках НАТО. И мы одна из ключевых стран, которая обеспечивает эту способность. Поэтому в отличие от других государств мы не можем передать свои F-16, пока не получим другие истребители, способные нести ядерное оружие», — добавил он.

По словам министра, каждый раз, когда поступают истребители от США, Украина может получить F-16.

«Каждый раз, когда мы будем получать F-35, мы можем передать F-16», — сказал министр.

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Какой таймлайн: Украина получит истребители уже в этом году

«В этом году и в следующем, думаю, вы получите истребители. Я не могу назвать точную дату. Если возникает задержка по программе F-35, это автоматически означает задержку в передаче истребителей Украине. Мы не можем отдать свои самолеты, не обеспечив собственное участие в системе коллективной обороны НАТО», — сказал Тео Франкен.

Напомним, во время нового «Рамштайна» в режиме онлайн собралось 52 государства. Там стало известно, что США инициируют новый механизм совместно с НАТО, позволяющим ЕС закупать американское вооружение для Украины.

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