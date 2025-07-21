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Когда Украина получит F-16: в минобороны Бельгии назвали причину промедления
Бельгия играет важную роль в Коалиции F-16 для Украины, однако есть информация о возможном перерыве в поставке истребителей. Какой статус сейчас?
Перерыва в поставке военной помощи Украине от европейских партнеров нет, однако поступление истребителей F-16 зависит от того, когда произойдет поставка из Соединенных Штатов самолетов F-35.
Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен сказал в интервью Телеграфу.
«Задержки нет, но мы не можем предоставить F-16 пока не получили F-35. У нас есть возможности DCA», — сказал он.
Здесь речь идет о dual-capable aircrafts — самолетах двойного назначения, которые могут нести ядерное оружие.
«Ядерная составляющая — это основа сдерживания в рамках НАТО. И мы одна из ключевых стран, которая обеспечивает эту способность. Поэтому в отличие от других государств мы не можем передать свои F-16, пока не получим другие истребители, способные нести ядерное оружие», — добавил он.
По словам министра, каждый раз, когда поступают истребители от США, Украина может получить F-16.
«Каждый раз, когда мы будем получать F-35, мы можем передать F-16», — сказал министр.
Какой таймлайн: Украина получит истребители уже в этом году
«В этом году и в следующем, думаю, вы получите истребители. Я не могу назвать точную дату. Если возникает задержка по программе F-35, это автоматически означает задержку в передаче истребителей Украине. Мы не можем отдать свои самолеты, не обеспечив собственное участие в системе коллективной обороны НАТО», — сказал Тео Франкен.
Напомним, во время нового «Рамштайна» в режиме онлайн собралось 52 государства. Там стало известно, что США инициируют новый механизм совместно с НАТО, позволяющим ЕС закупать американское вооружение для Украины.