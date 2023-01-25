Когда Украина получит легкие колесные танки от Франции

Количество танков не называют из соображений безопасности.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC уже в феврале.

Об этом глава оборонного ведомства сказал в эфире телеканала France 5.

"Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", – заявил Лекорню.

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В то же время он отметил, что по причинам безопасности Франция не указывает конкретное количество техники, которое передаст Украине.

Министр обороны добавил, что о сроках поставок танков и их количестве говорят с осторожностью из-за риска нанесения Россией ударов по логистическим цепочкам.

Напомним, 4 января стало известно, что Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC и БТР Bastion. За это решение президента страны Эммануэля Макрона лично поблагодарил украинский президент Владимир Зеленский.

Недавно Макрон сообщил, что Франция также прорабатывает вопросы поставки Украине танков Leclerc.

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