Когда в Украине развернут зенитный ракетный комплекс Samp-T от Италии и Франции – в МИДе рассказали

В то же время Таяни не стал делать прогнозы по войне России против Украины.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что зенитный ракетный комплекс Samp-T, который его страна совместно с Францией намерена передать Украине, предположительно развернут в течение двух месяцев.
Об этом шла речь в интервью главы МИД Италии телеканалу Rai.
"Комплекс будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель", – отметил Таяни.
Он также отметил, что "прогнозы по войне России против Украины делать трудно", но РФ "непременно будет искать выход" из ситуации. Поэтому международное сообщество должно "стремиться защитить украинскую независимость и работать ради мира".
В то же время, уже отмечалось, что в МИД Италии отказались дать Украине свои танки, потому что они "не воюют с РФ".
Также сообщалось, что Италия и Франция закупят 700 зенитных ракет. для ЗРК, которые прибудут в Украину.
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