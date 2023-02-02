Когда в Украине развернут зенитный ракетный комплекс Samp-T от Италии и Франции – в МИДе рассказали

В то же время Таяни не стал делать прогнозы по войне России против Украины.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что зенитный ракетный комплекс Samp-T, который его страна совместно с Францией намерена передать Украине, предположительно развернут в течение двух месяцев.

Об этом шла речь в интервью главы МИД Италии телеканалу Rai.

"Комплекс будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель", – отметил Таяни.

Он также отметил, что "прогнозы по войне России против Украины делать трудно", но РФ "непременно будет искать выход" из ситуации. Поэтому международное сообщество должно "стремиться защитить украинскую независимость и работать ради мира".

В то же время, уже отмечалось, что в МИД Италии отказались дать Украине свои танки, потому что они "не воюют с РФ".

Также сообщалось, что Италия и Франция закупят 700 зенитных ракет. для ЗРК, которые прибудут в Украину.