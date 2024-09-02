Комбат беспилотных систем: "Чем хуже дрон, тем больше времени надо на него потратить, чтобы он полетел"

Военными приходится доделывать каждый дрон, который поступает в батальон.

Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Владимир "Дым" в эксклюзивном интервью для ТСН.

Боец заявил, что FPV-дрон должен быть изготовлен из лучших комплектующих, чтобы не приходилось его доделывать на поле боя.

"Чтобы дрон долетел до цели, он должен быть из лучших комплектующих собран. Кроме этого, уже есть необходимость использования кастомных частот. Мы уже отходим от стандартных. Поэтому такой дрон нельзя собрать в условиях "на коленках", как говорят", – отметил Владимир "Дым".

По его словам, большая часть получающей его бригада БПЛА нуждается в ремонте.

"Много. Большая часть. Мы, в принципе, доделываем каждый дрон. Все дроны приходят на мастерскую, мастерская их пересматривает, ставит программное обеспечение наше, при необходимости, дополнительное оборудование устанавливающее, платы инициации, и затем они едут на полигон, на облеты. То есть вот такое время, вот такой ресурс нужно для того, чтобы… Чем хуже дрон, тем больше на него нужно время потратить", — сказал он.

Напомним, командир батальона беспилотных систем 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Владимир "Дым" также отмечал, что у россиян гораздо больше дронов, ведь они также развивают беспилотные системы, многие в это вкладываются и учатся у украинцев.

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