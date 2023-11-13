Комплексы "Бук-М1" удалось переоборудовать под ракеты из США: детали от Игната

Комплексы пришлось переоборудовать в связи с дефицитом советских ракет. Сейчас такие ракеты есть только у России.

Находящиеся на вооружении Украины ЗРК "Бук-М1" удалось переоборудовать под американские ракеты, и уже есть хорошие результаты их применения на полигонах.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью Radio NV.

Игнат сообщил, что по заявлениям западных партнеров (украинцы это уже подтвердили), у украинских военных есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в США зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", которые переоборудованы, адаптированы под американские ракеты, которые могут усилить ПВО Украины.

Зачем "Бук-М1" переоборудовали под американские ракеты

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Спикер ВС объяснил более подробно, зачем "Бук-М1" переоборудовали под американские ракеты.

"Есть дефицит советских ракет. "Бук-М"1, С-300 – это то, что есть только у России, и можно взять только там. Мы уже от стран Запада и так много получили этих ракет, которыми мы защищаем наше воздушное пространство. Мы еще ими продолжаем защищать, но все же нужно искать шаги, пути, такие как скрещение советского с американским. Они [защищают], пусть и на небольшом радиусе. Ракеты Sea Sparrow смогут помочь защитить объекты критической инфраструктуры прежде всего", — рассказал Игнат.

К слову, ранее представитель Воздушных сил ответил на вопрос, какие системы ПВО наиболее эффективны.

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