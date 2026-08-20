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Конкурент Patriot: почему США невыгодна украинско-европейская противобалистика
Новая система, разрабатываемая украинцами и европейцами, потенциально может оказаться значительно дешевле американских аналогов.
Создание европейской системы противоракетной обороны может оказаться невыгодным для США, поскольку она способна составить конкуренцию американским комплексам Patriot.
Такое мнение высказал авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии «24 каналу».
По словам эксперта, именно конкуренция с Соединёнными Штатами может стать одним из препятствий для развития украинской и европейской программы Freyja. Новая система потенциально может оказаться значительно дешевле американских аналогов, в частности благодаря более низкой стоимости ракет-перехватчиков.
Долинце отметил, что одна ракета-перехватчик для Patriot стоит примерно от 3 до 5 млн долларов, а её производство ограничено примерно 800 единицами в год. В то же время США уже много лет пытаются создать систему, способную перехватывать баллистические ракеты с помощью боеприпаса стоимостью до $1 млн, однако пока не достигли желаемого результата.
«Появление такого решения в Европе может изменить ситуацию, ведь это будет один из самых экономически эффективных противоракетных комплексов в мире», — подчеркнул Долинце.
По его мнению, по соотношению цены и эффективности европейская система сможет конкурировать даже с российскими С-400. Эксперт предполагает, что более дешевый комплекс потенциально способен вытеснить российские системы с рынков вооружений и заинтересовать государства, которые ранее закупали американские Patriot.
Стоимость системы Patriot вместе с ракетами и пусковыми установками может превышать 1 млрд долларов, тогда как европейский комплекс, по оценкам эксперта, может стоить примерно в два раза дешевле.
Напомним, к разработке системы ПВО Freyja уже присоединились 13 европейских оборонных компаний. Fire Point рассчитывает завершить создание первого работоспособного перехватчика к середине 2027 года.