Конкурент Patriot: почему США невыгодна украинско-европейская противобалистика

РСЗО «Патриот» / © Getty Images

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Создание европейской системы противоракетной обороны может оказаться невыгодным для США, поскольку она способна составить конкуренцию американским комплексам Patriot.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии «24 каналу».

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По словам эксперта, именно конкуренция с Соединёнными Штатами может стать одним из препятствий для развития украинской и европейской программы Freyja. Новая система потенциально может оказаться значительно дешевле американских аналогов, в частности благодаря более низкой стоимости ракет-перехватчиков.

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Долинце отметил, что одна ракета-перехватчик для Patriot стоит примерно от 3 до 5 млн долларов, а её производство ограничено примерно 800 единицами в год. В то же время США уже много лет пытаются создать систему, способную перехватывать баллистические ракеты с помощью боеприпаса стоимостью до $1 млн, однако пока не достигли желаемого результата.

«Появление такого решения в Европе может изменить ситуацию, ведь это будет один из самых экономически эффективных противоракетных комплексов в мире», — подчеркнул Долинце.

По его мнению, по соотношению цены и эффективности европейская система сможет конкурировать даже с российскими С-400. Эксперт предполагает, что более дешевый комплекс потенциально способен вытеснить российские системы с рынков вооружений и заинтересовать государства, которые ранее закупали американские Patriot.

Стоимость системы Patriot вместе с ракетами и пусковыми установками может превышать 1 млрд долларов, тогда как европейский комплекс, по оценкам эксперта, может стоить примерно в два раза дешевле.

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Напомним, к разработке системы ПВО Freyja уже присоединились 13 европейских оборонных компаний. Fire Point рассчитывает завершить создание первого работоспособного перехватчика к середине 2027 года.

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