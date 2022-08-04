Контрнаступление ВСУ отложено: Жданов назвал причину

По словам эксперта, сейчас россиянам нужно перемирие, а Украине – победа на поле боя для формирования переговорной позиции.

Вооруженным силам Украины, вероятно, придется подождать с контрнаступлением из-за малых объемов поставок Западом оружия.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в контексте текущей ситуации на фронте.

"Вопрос с контрнаступлением немного откладывается. Но вопрос оборонной операции – нет, мы в состоянии ее провести", – отметил он.

По словам Жданова, сейчас россиянам нужно перемирие, а Украине – победа на поле боя для формирования переговорной позиции.

"Нельзя сказать, что полностью не существует угрозы прорыва российских войск на направлениях трех основных городов, но при этом вероятность прорыва практически равна нулю", — высказался эксперт, уточнив, что подразумевает Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

Он подчеркнул, что враг пытается растянуть ВСУ по всей линии фронта, длина которой составляет около 2,5 тысяч километров.

Напомним, что в ночь на 4 августа в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу.

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