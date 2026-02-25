Starlink больше не помогает РФ / © reuters.com

Решение заблокировать доступ российским военным к системе спутниковой связи Starlink существенно повлияло на возможности РФ применять артиллерию в войне против Украины.

Об этом пишет обозреватель по вопросам обороны и аэрокосмической отрасли Викрам Миттал в материале для Forbes.

«Российская военная доктрина опирается на артиллерию, которую традиционно называют „King of Battle“ („король боя“) из-за ее разрушительной силы на фронте. Несмотря на растущую роль беспилотников, именно артиллерийские системы остаются основой огневого могущества РФ. По оценкам, российские войска тратили более 15 тыс. снарядов в сутки», — говорится в аналитическом материале.

Однако современная артиллерия критично зависит от стабильной и защищенной связи. На тактическом уровне она необходима для передачи координат от разведчиков и операторов дронов, корректировки огня и синхронизации действий с пехотой и бронетехникой. На оперативном и стратегическом уровнях — для управления подразделениями, перемещения артсистем, интеграции разведданных и планирования операций.

Сбой в связи: почему артиллерия России стала менее эффективной

После потери доступа к Starlink у российской армии, по данным автора, возникли перебои в стратегических коммуникациях. Это привело к ситуациям, когда высшие штабы отдают приказы без понимания реальной обстановки на передовой.

В частности, один из российских артиллеристов в соцсетях описал случай, когда его батарее Д-30 приказали сменить позицию из-за несоответствия «среднему расстоянию» до линии фронта. В то же время новые районы оказались непригодными для развертывания, поскольку часть территории уже контролировали украинские силы. По словам россиянина, решение было принято на основе формальных показателей, а не реальной ситуации на поле боя.

Аналитик также отметил, что Украина системно атакует российские тактические узлы связи с помощью дронов, что дополнительно усложняет координацию артиллерийских подразделений.

Артиллерия остается ключом к наступлениям РФ

На протяжении последних месяцев российские войска активно использовали массированные артиллерийские обстрелы для поддержки наступлений на востоке и юге Украины, в частности в районах Донетчины и Запорожской области.

Спутниковый анализ снежного покрова в начале февраля, проведенный до возможного отключения Starlink, зафиксировал около 12 тысяч точек попаданий артиллерийских снарядов. Наибольшая концентрация ударов наблюдалась вблизи Гуляйполя, Степногорска, а также между Добропольем и Покровском, что может свидетельствовать о подготовке более масштабных штурмовых действий.

В то же время по данным Института изучения войны (ISW), в середине февраля украинские силы смогли отбить около 201 квадратного километра территории — это самое быстрое продвижение более чем за два с половиной года.

Меньше потерь — меньше огня

«Интересно, что после потери доступа к Starlink количество уничтоженных российских артиллерийских систем, по открытым данным, уменьшилось», — отмечает эксперт.

Со ссылкой на аналитический ресурс Oryx он отмечает, что зафиксировано только девять потерь артиллерии РФ в первые недели февраля, тогда как всего за время полномасштабной войны задокументировано около 2100 таких потерь.

Это может быть связано со снижением интенсивности огня. Артиллерийские системы наиболее уязвимы именно при стрельбе — каждый залп повышает риск обнаружения дронами и поражения контрбатарейными средствами. Если координация усложнена, артиллерия может стрелять реже, что уменьшает и утраты, и общую эффективность.

Поскольку артиллерия является центральным элементом российской военной доктрины, любое нарушение ее работы имеет стратегические последствия. Это создает возможности для украинских сил, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сможет Россия восстановить надежные каналы связи и координации.

Напомним, украинский военный эксперт Павел Нарожный также отмечает, что если еще несколько недель назад фиксировалось более 250 боестолкновений в сутки, то сейчас этот показатель упал чуть ли не вдвое. Аналогичная ситуация и с артиллерией — количество обстрелов уменьшилось. А за сутки оккупанты потеряли еще три танка и 29 артсистем.

Что касается живой силы, то по состоянию на 25 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 262 490 солдат Российской Федерации.

Ранее эксперт рассказал, как ВСУ использовали потерю врагом доступа к Starlink. Силы обороны использовали паузу в управлении российскими подразделениями.

В Министерстве обороны РФ в это время заявили, что системы спутниковой связи Starlink использовались для «введения противника в заблуждение», а их отключение вроде бы никаких последствий для подразделений российской армии не имело.