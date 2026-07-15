«Кошмар для врага»: Украина получит лицензию на мощное французское оружие

AASM Hammer

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Украина получит лицензию на производство высокоточных управляемых авиационных бомб AASM Hammer от французской компании Safran.

Об этом сообщает Defense Express.

AASM Hammer — это комплект, который превращает обычные авиабомбы свободного падения в высокоточное дальнобойное оружие. В его состав входят блок наведения и управления, а также твердотопливный ускоритель. Система может использоваться с авиабомбами массой 250 и 1000 кг.

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Аналитики объясняют, что существует несколько вариантов систем наведения. Базовая модификация SBU-38 оснащена инерциальной системой и спутниковой навигацией. Версия SBU-54 дополнительно имеет тепловизионную головку самонаведения, SBU-64 — полуактивную лазерную головку, а модификация LIR объединяет все доступные системы наведения.

По данным Defense Express, при сбросе с большой высоты AASM Hammer способна поражать цели на расстоянии до 70 километров. В то же время, украинская боевая авиация из-за угрозы российской ПВО преимущественно применяет эти боеприпасы с малых высот, что уменьшает дальность их использования до нескольких десятков километров.

Помимо этого компания Safran разрабатывает новую модификацию AASM Hammer XLR. Она вместо твердотопливного ускорителя получит компактный турбореактивный двигатель производства Safran Power Units, что позволит увеличить дальность полета более чем до 140 километров при сбросе с большой высоты.

Пока французская компания работает над версией XLR для 250-килограммовых авиабомб. Ее планируют принять на вооружение в 2028 году, а первые испытательные образцы могут появиться уже в 2027 году.

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Также Safran планирует создать комплект AASM Hammer XLR для авиабомб массой 1000 кг. По мнению аналитиков, именно эта модификация может стать наиболее перспективной для Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении масштабных договоренностей с Францией в сфере оборонного сотрудничества.

Мы ранее информировали, что первая европейская антибаллистическая система Freya может заработать уже в течение следующих 12 месяцев.

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