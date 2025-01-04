Крайне важны дроны Deep Strike: в Минобороны объяснили приоритеты в закупках

В этом году Украина рассчитывает привлечь не менее 3 миллиардов евро иностранных инвестиций, которые будут направлены на расширение ВПК и производство отечественного оружия.

В прошлом году Министерство обороны Украины потратило 60% средств, выделенных из бюджета на закупку БПЛА, на дроны Deep Strike, оказавшиеся ключевым оружием в противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Чиновник отметил, что оборонное ведомство активно инвестирует средства в разработку и производство новейших украинских ударных БПЛА, что существенно развивает украинский оборонно-промышленный комплекс. Но особое место занимают дальнобойные дроны Deep Strike, которыми Силы обороны наносят удары вглубь территории страны-агрессора.

По словам Клименкова, в этом году украинские защитники получат более 30 тысяч таких беспилотников.

"Deep Strike мы называем класс ударных дронов, которые способны работать на очень большом расстоянии – это сотни километров. Такие дроны сохраняют жизнь наших военных и позволяют оперативно реагировать на изменения на фронте", – пояснил замминистра обороны.

Клименков также сообщил, что в течение 2024 года Минобороны профинансировало закупку вооружения на сумму более 340 миллиардов гривен, при этом половина средств была израсходована именно на оружие украинского производства. В этом году ведомство планирует увеличить долю отечественного вооружения, что вполне реально, учитывая мощный потенциал украинского ВПК, который является привлекательным для иностранных инвестиций.

Чиновник напомнил, что в 2024 году Украина начала сотрудничать с Данией, которая выделила значительные инвестиции в украинский оборонный сектор на закупку оружия для ВСУ. Это партнерство положило начало "датской модели" военной помощи Украине, которая уже привлекла 170 миллионов евро на производство украинского оружия, в том числе и дронов класса Deep Strike.

В этом году Украина рассчитывает привлечь не менее 3 миллиардов евро иностранных инвестиций, которые будут направлены на расширение ВПК и производство отечественного оружия.

Напомним, в конце 2024 года в Украине наметился прорыв в производстве различных типов ракет, в частности, речь идет о баллистических ракетах, дальность поражения которых будет превышать 500 км. Украинские баллистические ракеты, которые будут бить на 2 тысячи км, станут проблемой для россиян.

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