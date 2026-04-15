Крупнейший в истории пакет: Британия передаст Украине более 120 тысяч дронов

Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине в сфере беспилотников. В рамках этой инициативы Лондон планирует передать не менее 120 тысяч дронов уже в этом году. Снабжение части из них началось в апреле.

Об этом сообщили власти Великобритании.

Новый пакет включает в себя тысячи ударных дронов большой дальности, разведывательные беспилотники, логистические системы и морские платформы. Все эти технологии уже доказали свою эффективность на поле боя в Украине.

«На пятом году жестокой войны Путина Великобритания наращивает поддержку и в этом году передает Украине рекордное количество дронов. Это усилит возможности украинских сил защищать свой народ и противодействовать российской агрессии», — заявили в правительстве.

В британском правительстве подчеркнули, что дроны играют ключевую роль как в сдерживании российских атак, так и в наступательных операциях Украины. Только в марте 2026 года Россия применила против Украины около 6500 ударных беспилотников.

Пакет является частью более широкой военной помощи на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов, которую Лондон планирует предоставить Украине в этом году. Кроме дронов, Британия также пообещала передать сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысяч ракет для противовоздушной обороны.

В британском Минобороны подчеркнули, что поддержка Украины будет оставаться приоритетом, несмотря на другие глобальные вызовы, и будет продолжаться до достижения мира.

Напомним, ранее Украина и Германия договорились о новом масштабном пакете оборонного сотрудничества на сумму 4 миллиарда евро, который предусматривает усиление ПВО, развитие дальнобойных способностей и совместное производство дронов.